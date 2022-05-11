潘偉傑：以中國歷史為國民教育之本

作為國民教育之本的中國歷史科目，兩者環環相扣。如果任何一方處於落後，都會拖後另一方的步伐。因此，中史課程在未來中學、小學的教育中，須扮演重要角色。

事實上，港人對祖國情懷的根源，早在港英政府時代已經斷裂。回歸前夕，港英政府已為香港下一代「去中國化」。本港經濟在1980年代急速起飛，社會鼓吹實用性和功利為先的觀念，大家在高中時都以未來的職業發展來選修科目。文科的實用性，相對理科、商科為低，因此文科往往被視為次要。而眾多文科科目中，中史科被外間誤以為是着重背誦、缺乏實用性。在這種氛圍下，選修中史科的學生數目愈來愈少。

同時，特區政府在新教育政策上的重大調整，令學生在新高中課程可揀選自己喜歡的科目，取代以前會考的「綑綁式選擇」。

「反國教」致青年對祖國歷史反感

最重要的是，於2012年發生的「反國教運動」，社會上出現盲目反對祖國的氛圍，令年輕一代對祖國歷史更加反感。根據考評局的會考報考中史科人數，由1999年的3.7萬人，下降至2010年的2.8萬人，減幅24%。推行新高中課程後，中史科的情况更慘不忍睹，2012年報考人數有8500多，今年則只有6098人。

中史科與國民教育關係密切，年輕一代認識祖國歷史，對祖國的向心力就自然增強；相反，現時中史科淪為次等科目，民族認同感薄弱。有民間研究機構自回歸後一直調查港人身分認同，發現18至29歲年齡層認為自己是「中國人」和「香港的中國人」，近年平均只有5%（註）；反而，認為自己是「香港人」，平均有70%。有見及此，新一屆政府必須痛定思痛，除做好國民教育工作外，亦要在港全面推動中國歷史科的發展。

除了保持現時國民教育工作外，新政府亦要為下一代培養愛國情操。由日常生活做起，每日學校早會舉行升掛國旗和奏唱國歌儀式，讓小朋友從小認識尊重國家，不可做出侮辱國家行為。小學課程亦可加入更多不同歷史人物的教材，增加小朋友對歷史的興趣。

至於在中學教育政策上，須有重大調整，將中史科列為主修科目，初中和高中課程都要修讀。初中課程着重認識中國歷朝發展，讓學生有初步歷史概念；至於高中課程則着重政治制度、經濟發展、社會思想等認識。

假若有教師擔心會觸犯《港區國安法》，筆者建議教育局在撰寫課程大綱時，可將中國近代史以改革開放為止。教育局亦可為教師提供教學材料，避免他們誤用敏感教材。

調整DSE中史科內容

中史科在中學文憑試（DSE）的內容也需調整，由以往論文形式作答改為選擇題，加強學生了解和認識中國，而不是背誦內容來考取高分；考試不設任何評級，只以「及格」和「不及格」區分；中史科的及格成績成為進入本地大學的參考指標。

最後，本港年輕一代的「祖國根」已被過去的「去中國化」政策削掉。筆者認為，新特首及其團隊得到國家全力支持下，必須扭轉過去廿多年來國民認同感薄弱的局面，加強認識祖國歷史，增強港人對祖國的向心力。

註：參閱香港民意研究所的「市民身分認同」調查資料（bit.ly/3spAacO）

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[潘偉傑]