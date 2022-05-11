鄧淑明：借鑑獅城 建設「智慧香港」

過去幾年，在討論防疫抗疫政策措施、如何打造創科中心上，我們側重背靠內地；但香港的價值和獨特性，其實建基於國際化。而說到區內最國際化的城市，香港一直與新加坡叮噹馬頭。

過去10年，新加坡已從「亞洲四小龍」之一，蛻變成一個名副其實的國際都會。不論是全球智慧城市排名抑或運用創新科技上，都廣受認可，而且人均「獨角獸」（估值達10億美元而未上市的初創公司）比例，除了以色列外全球最多。香港要趕上，不妨借鑑該國成功之處。

倍增有限資源

新加坡跟香港一樣，都是沿海城市，而土地面積亦相當有限。香港一直着重土地資源，其實海洋也是我們的強項之一。面對珍稀資源，獅城首先要掌握詳情，才盤算如何善用。

海洋重要，除了因海牀能吸納陸地兩倍的碳排放量，有助緩減氣候變化，海水溫度、含氧量、含鹽量和水流變化等數據的用途更是繁多——由海岸用地和填海規劃、海水化淡設施和污水排放協調、海底電纜和管道部署、海運航道和港口設計、漁業管理和保持生物多樣性、旅遊業發展，到市民的水上康樂活動等。

新加坡海事及港務管理局（MPA）在2019年開始，便開發集合陸地、海洋和沿海數據的資料庫，並建設了一個叫「GeoSpace-Sea」的虛擬分身（virtual twin），令數據能以2D和3D形式顯示，供當局實時監測沿海和海上活動，以及促進發展。GeoSpace-Sea的數據來自包括當地水務、建屋發展局等11個政府部門。

在香港，市區重建局計劃發展人煙稠密的油麻地和旺角區，既要滿足居民的原區重置願望，又要增強綠化面積和提升易行度，甚有難度。有建議當局可如日本、南韓及新加坡般發展地下空間，把商業活動及行人路向地下發展，冬暖夏涼有助帶旺商業活動，也可大幅增加重建空間。然而前提是要為地下空間建立一個全面數據庫（包括地質和地下公用設施管道），或稱空間數據基礎設施（SDI），這有賴眾多政府部門協作。

特首選舉當選人李家超強調「基建先行」，如果政府能仿效新加坡連結內部數據、提升基建規劃效能，新的一頁有望打開。

由初創到獨角獸

《經濟學人》指，全球擁有最多「獨角獸」的12大城市中，新加坡位居第七。打造「獨角獸」的多種要素、政策是否與時並進，對挽留人才和吸納資金也非常重要。與跨境支付專家、香港金融科技行業協會會長李國樑交流時了解到，最近幾年新加坡的金融科技政策由於更切合數碼經濟商業模式，吸引了不少「獨角獸」在當地設立亞太總部，全球的金融科技人才也自然匯聚。

以個人跨境匯款為例，據顧問公司安永估算，今年全球跨境支付總額可達156萬億美元，預計到2023年，手機的移動錢包在電子商貿佔比可增長到超過五成，成為跨境支付範式轉移的主要動力。

面對這樣的巨大商機，新加坡金融管理局（MAS）於2020年1月推行《支付服務法案》（Payment Services Act），逐步把7種支付業務範圍收歸一個發牌框架之下，當中還包含數碼支付代幣（digital payment token），即虛擬貨幣。即使資金不流經新加坡，凡由新加坡支付服務供應商進行資金轉移，一概受MAS監管，須符合金融機構的反洗錢等合規要求。這個牌照有利合規的跨境支付公司推廣業務，以及跟其他金融機構合作。

反觀香港，銀行由金管局監管，跨境匯款公司（找換店）則是海關負責發牌，不利金融服務的數碼轉型。要助本地初創開拓跨境匯兌和支付服務，及吸引全球支付公司來港，以至探索虛擬貨幣支付，政府是否應如新加坡般，有計劃地把支付業務包括跨境匯款（MSO）、儲值支付工具（SVF）、加密支付等作整合監管和規劃，以更好把握全球商機？

無eID不成智慧城市

數碼個人身分（eID）是智慧政府的一項重要工作，目的是方便市民享用網上服務，也讓政府推進利民的電子政府服務。

新加坡早於2003年推出數碼個人身分「Singapore Personal Access」（簡稱「Singpass」），之後不斷擴展服務，今天它是一個手機應用程式，前年5月開始更加入數碼身分證，用於幾乎所有政府服務——從看醫生（預約和診所登記）、公共圖書館借書、進入政府建築物登記、領取護照、預約建屋發展局的組屋到領取門匙。而程式內有個人資料「Myinfo」，用戶一掃二維碼便可快速填寫網上表格或授權分享某些個人資料。保安設定包括密碼、指模和樣貌等。當局希望私人機構如電話公司和銀行，也用此代替塑膠身分證開戶。

不過有些場合仍需實體身分證，如結婚、考試（因不許攜手機），服役期間也須交出實體證件。

目前逾九成市民已擁有Singpass戶口，程式用戶則有320萬，每年個人和企業用量逾3億次。

香港的數碼個人身分（正式名稱是「智方便」） 於2020年底推出，截至去年底，登記用戶也超過100萬。當局指「智方便」可用於「常用政府及公私營機構網上服務超過160項」，但查2021年政府十大最受歡迎的應用程式中，僅排第六的「醫健通」和第九的「香港政府通知你」需使用「智方便」，市民沒有明顯誘因下載及使用數碼個人身分。

可是，如果使用了「智方便」，車牌續期不用排隊，可優先領取第二期消費券，或Staycation有額外折扣，是否可進一步鼓勵市民應用eID？

這些全賴大家集思廣益，也需要各政府部門加緊溝通合作，新特首才能做出好成績。

作者是香港大學工程學院計算機科學系、社會科學學院地理系及建築學院客席教授

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[鄧淑明]