劉銳紹：勸君莫惜金縷衣 莫待無花空折枝——新特首的眼前焦點和未來重點

（1）包容由官方做起 減少摩擦成效大

──李家超在發表勝選宣言時，有一個小插曲。當他讀到「深愛香港這一個家」時，出現疑似口誤，有人認為是「深愛香港這個『國家』」；其後官方發出文字稿，說明是「香港這一個家」。各位可以重聽，自作判斷，但按目前政治氣候，相信建制內無人敢搞什麼小動作甚至「政治事故」。

我的重點是：既然官方可以寬鬆處理這類口誤事件，認為只是無心之失、毋須理會，那麼日後如果類似事情發生在其他人（尤其是非建制派或平民百姓）身上，也要寬鬆處理，不能雙重或多重標準，更不應上綱上線，成為無形的虎頭鍘。皆因官方有生殺大權，可從「意圖」（這是一種意識判斷）入手，再上升為「違法行為」。這種飄忽不定的「紅線」，已令人感到「低處未算低」，絕對不利官方提出的「團結」。

──官方很容易把一個「矛盾點」擴大為更闊的「敵對面」，即使今天強調「由亂到治」或「由亂到興」，但緊張的敵對意識仍揮之不去，並輻射到社會層面。很多文化界和知識界人士更擔心，「文字獄」可能擴大到「圖像獄」、「影音獄」、「意欲獄」隨之而來。這不是嘩眾取寵之說，事實上動輒得咎的疑慮已普遍存在。

官方可不斷解說「不用擔心，只是針對一小撮違法的人而已」，但民間對比官方的行動，所有解說已變得無甚意義了。面對被壟斷的話語權，民間意見（包括好言相勸）也變得毫無價值和作用，改變不了官方思維和政策，於是死結始終無法解開。新政府能否解開？會否努力解開？只能觀察下去。

──順帶一提，這個月，正是1967年左派暴動（左派稱為「反英抗暴」）55周年。有些歷史似乎正在粗線條地簡單重複，只是角色不同而已。當年港英政府的高壓、內地政治的「左」風、抗爭一方的策略與民心背向，都必須全面檢視，並防止重演。所以今天講求包容，不能只側重一個角度。

上述各點說明，只有官方主動、先行和長期落實寬鬆政策，才能有用。這些都是眼前的焦點，如果忽視，只會傷及未來的重點。

（2）「底線思維」講實效 而非單一目的

──李家超按中央所說，強調「底線思維」，即作「最壞打算」、做「最好準備」，其實這是居安思危的另一種說法。但關鍵是底線思維除了要防止最壞情况出現之外，更重要是爭取有實效的成績，甚至「實效最大化」，而不是只顧不惜一切代價「防止最壞」，反過來製造了更多、更大的新傷害。這種只重「防」而不重「建」的底線思維，不符合除弊而同時興利的原則，也不符現代化的政治成本效益。

──目前現實是，入局的人首先要考慮北京想法，否則不能存在。但在狹窄的空間裏，還是要避免一葉障目、掩蓋其餘。例如，維護國家安全的原則相信無人否定，但官方可以重申推動《港區國安法》時的解說，重點是針對香港不能處理的三大問題（涉及外交、透過香港滲透和顛覆大陸的境內外因素）。創造這種氣氛，不會影響新政府的立法工作，市民也只能「三無」（無奈、無力、無反應），但至少可以緩和氣氛及抗拒情緒。

──如盡量減少鬥爭語言，更有利於落實和擴大包容，這是最基本可做的事。語言除了講求實質意思之外，還是一種感覺的表達。尤其在目前氣氛仍緊的情况下，內地慣用的、帶有鬥爭味道的語言，多說只會令人感到「兩制」的特色（無論是表面或內涵）進一步消失，這樣如何有利新政府的開局工作呢？

（3）政治文化差異 突顯思維不同

──官方「完善選擇體制」後，刻意製造「高票當選、有凝聚力」的形象。沒問題，官方想怎樣做都可以；但能否達到預期效果，則是另一回事。市民普遍認同的是，只有通過公開競爭（即使是建制範圍內）而不是內部競爭或協調、經過民眾可參與（即使是鳥籠式）而不是高度壟斷的過程，勝出的一方（即使是些微多數而不是高票）才有較大凝聚力。效果各異，毋須多言。

──民眾近期經常聽到「唯一候選人」這個名詞，在內地政治文化中，有「萬眾歸心」、「無爭議」的味道；但在香港，卻是無選擇、無競爭之意。那麼，經常宣傳「唯一候選人」，到底是褒還是貶？對當選人日後的工作、凝聚和團結民心，到底是有利還是不利？

──另一個政治和文化差異，體現在宣傳「立法機關將會配合新政府的工作」，這到底是體現「高效率」，還是突顯既失平衡、更無制約的「直通快車」？這也涉及到底是凝聚民心，還是令民心進一步渙散的問題。

──至於抓緊民生和經濟問題，相信無人反對；但眼前已知的新政府政綱中，未見具體指標，連主要政績指標（KPI）也沒有。建制派朋友說：這是增加日後施政安全系數的方法，如果說了硬指標，達不到只會被秋後算帳；更重要的是，屆時可根據實際情况來解讀「成績」，那就萬無一失了。

無論如何，既然新政府在倉卒之間上馬，容或需要時間應對和磨合（包括建制派內部不同板塊，只能由北京協調），所以必須抓緊時間，不要「只惜金縷衣」，否則黃金機會一過，只能後悔「無花空折枝」了。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]