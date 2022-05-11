觀點
陳景祥

筆陣

筆陣：新一屆政府要做什麼？／文：陳景祥

【明報文章】看本屆行政長官選舉，選前活動是毋須太在意的，因北京已做好安排、擬好劇本，各方人物只要按「劇情需要」做好角色，按部就班，選舉工程就可「順利完成」。

相關字詞﹕特首選舉 評論

上 / 下一篇新聞