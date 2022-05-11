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2022年5月11日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：新一屆政府要做什麼？／文：陳景祥
聞風筆動：架構重組膠着 李家超競選無提設副司長 ／文：李先知
劉銳紹：勸君莫惜金縷衣 莫待無花空折枝——新特首的眼前焦點和未來重點
馮可強：頂層設計與政策研究
鄧淑明：借鑑獅城 建設「智慧香港」
潘偉傑：以中國歷史為國民教育之本
筆陣：新一屆政府要做什麼？／文：陳景祥
【明報文章】看本屆行政長官選舉，選前活動是毋須太在意的，因北京已做好安排、擬好劇本，各方人物只要按「劇情需要」做好角色，按部就班，選舉工程就可「順利完成」。
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馮可強：頂層設計與政策研究
鄧淑明：借鑑獅城 建設「智慧香港」
潘偉傑：以中國歷史為國民教育之本
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