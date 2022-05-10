歐陽五：化分歧 彌撕裂 香港勠力向前衝

回首這幾年，香港一路走來殊為不易。從修例風波的社會動盪到第五波疫情的人心惶惶，明珠蒙塵，令人扼腕。但正如港隊乒乓球「一姐」杜凱琹所說，強者永遠不怕挫折，最艱難的時刻我們都熬過來了，如今更應有信心迎接未來挑戰。惟當務之急是要化解這些年累積的種種分歧，彌合社群撕裂，上下同欲，攜手並肩前行。

管治團隊尤應勠力同心。房屋問題緣何延宕多年沉疴難解？撇開歷史原因、利益糾葛，規劃、地政、環境、交通等領域政出多門、各有盤算，是不爭的事實；第五波疫情中政府緣何進退失據、市民怨聲載道？實為首鼠兩端、陽奉陰違乃至不思進取、推諉塞責者，大有人在。

亟需政治文化新風 滌清政治生態

新管治團隊即將形成，但香港未來決不僅是特首一人或立法會議員的單獨責任，從高級官僚到普通公務員都責無旁貸。政見可以不一，但避政、懶政、怠政、庸政卻絕不可取。無論是部門職系出身，還是政務官出身，如果僅秉持「打一份工」的心態，如何對得起入職時的誓言、每月旱澇保收的薪俸，乃至市民對「AO（政務官）精英」的期許？從這個角度而言，當下亟需一股全新的政治文化東風，滌清香港政治生態。

同時，香港各政治團體亦應正視現實，思量如何在現行憲制框架內，繼續發揮有建設性的監督和諮詢作用。

社群撕裂亟待彌合。迄今仍有許多香港市民對修例風波中的「黃藍對抗」、打砸燒搶等暴力事件心有餘悸。冷靜想想，同為香港人，我們真的有那麼勢不兩立嗎？兄弟鬩牆，只會使親者痛、仇者快，最終埋單的是我們自己。

香港是一個民主社會，也是一個法治社會，香港修例風波與美國國會山騷亂一樣，都不是什麼「美麗的風景線」，而是民主法治社會的恥辱。美國至今還有政客拒不承認大選結果，香港也還有人在宣揚所謂違法達義是追求民主的必要手段。我們應當警惕，不能讓某些無良政客為了自己的名利、選票，所謂的政治聲譽甚至「流亡」生計，而犧牲我們自己的福祉。譬如箭在弦上的《基本法》第23條立法，確實存在有爭議的內容，關係切身利益，市民有擔心、有疑慮也很正常，這就更要進行充分的立法諮詢，徵求不同階層、不同界別市民的意見，該監督的監督，該辯論的辯論，通過法律程序論證，在充分的民意基礎上凝聚最大共識。

港與內地世界融合 並行不悖

香港更應實現與內地和世界的深度融合，二者並行不悖。回歸已近25年，香港與內地的隔閡依然不少。內地有人因修例風波對香港大失所望，更有人以近年發展驕矜，認為香港淪為「二流」城市；反之，亦有港人以「老牌國際大都會」自居，斥內地為民主法治落後的「暴發戶」。

其實，打斷骨頭連着筋，我們終歸還是一家人。汶川地震、河南暴雨時，港人慷慨解囊；第五波疫情肆虐時，內地醫護「逆行」援港。切不可陷入美國、西方為遏制中國發展而打造的所謂「民主與威權」對立敘事。

面對國際形勢的波詭雲譎，香港也應理直氣壯地說：香港還是那個香港，我們的優勢未丟，特色仍在，依舊對國際投資敞開大門；同時，香港也不再是那個香港，我們是中西方交流的橋樑，但絕不是中美博弈的棋子，更不會是自由進出的國際情報天堂。

作者是時事評論員

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[歐陽五]