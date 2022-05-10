狄志遠、黃俊瑯：社會復和 刻不容緩

新特首形象強硬，不利於「後社運年代」的復和。在過去，政府一直提及希望改善社會撕裂情况，並改善施政。因此，新政府應主動接觸曾參與反修例事件而悔改的青年，幫助他們重新投入學業或進入社會工作，緩解這些青年跟政府的矛盾。

2019年反修例事件，是香港社會的重要政治事情。毫無疑問這場政治風波引起社會撕裂、青年對香港現狀和政府的不滿。3年過去了，數以千計青年因事件面對法律審訊，影響其生活及學習。我們不同意暴力，但我們認為事件過去後，政府有責任恢復社會和諧。我們應積極協助這班青年，承擔法律責任後重回社會。

新一屆政府應針對這批年輕人提供支援，在情况許可下給予假釋。這可表示社會風波過後，特區政府願意為復和作出努力。

社會復和需要由特區政府帶領。新政府要在管治上有作為，除了在制度上作出改善外，必須顯示出其管治及政治胸襟，解開社會心結，才能向前發展。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠、黃俊瑯]