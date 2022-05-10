高宇馳：歐洲日——慶祝民主的一天

這個日子是具有歷史意義的《舒曼宣言》周年紀念日。在1950年5月9日，法國時任外交部長舒曼提出了他的理念，在歐洲大陸建立一套新的政治合作模式。歐洲日恰是良機，反思和慶祝民主作為普世價值及歐洲聯盟創始價值之一。

歐洲聯盟一直以來有不同的形態。在遭逢第二次世界大戰的破壞後，歐洲迫切需要和平與和解，並且不得不在冷戰分裂的世界中尋找自己定位。至今，歐洲國家成功共同確保了和平與繁榮。然而，目前俄羅斯軍事侵略烏克蘭，清楚地反映這些成果不是理所當然的。俄羅斯對烏克蘭的侵略不僅嚴重違反國際法，也違反了人類共存的基本原則。戰事正在奪去許多人的生命，而且帶來未知的後果。在這場空前危機中，歐盟堅定地支持烏克蘭及其人民，並將提供進一步的政治、財政和人道主義援助。

一代又一代，歐洲聯盟日漸壯大；一步接一步，這個組織從經濟共同體成長為政治聯盟。歐洲聯盟在支持民主方面，有着堅定而長期的承諾，並且可以利用其成員國多元的經驗和歷史，捍衛及支持境內外的民主。誠然，我們的每個民主體制都略有不同和獨特之處；我們的人民、歷史、各自的文化和憲法，塑造了我們的民主體制。但歸根究柢，所有民主體制只關乎一件事——這個體制賦予人們發言權和改變事物的能力，是一個持續過程，需要每天滋養。民主實事求是，對於具包容力和可持續的發展至關重要。民主減少不平等並改善社會狀况。民主令社會更穩定、繁榮與和平。

民主不盡完美 惟能夠帶來希望

在民主國家，公民有權表達相反意見、直抒胸臆和改變主意。公民可以自由地做自己，故少數群體在法律面前也總是平等的。選舉產生的官員對所有人負責，而不僅是對投票支持的人負責。在民主國家，權力由公民賦予和剝奪，同時有制衡機制保障。

民主國家以人為先——目標是以和平方式實現社會期望，而且不會以犧牲他人為代價。當然，民主在設計上和實際上都不盡完美。但正是這些本質上的短處，區分了民主和專制，因為民主容許辯論和批評，以及改善體制運作的新想法。

民主也能夠為人們帶來希望：正面的改變是有可能的。在歐洲，直到1974年，俗稱的第三波民主浪潮才從葡萄牙開始，並延伸到西班牙。蘇聯解體後，許多國家成為了我們歐洲聯盟的核心部分，帶來了顯著進步。

但這種力量是雙向的——民主可以很脆弱，而專制也可以迅速崛起。據「自由之家」（Freedom House）統計，當今世界近四分之三人口，都生活在去年民主狀况倒退的國家。全球的民主進程正遭遇迫切威脅。

專制國家持續崛起 令人擔憂

我們亦知道，民主內部也可以演變出專制，通過濫用制度及民主開放來逐步打壓反對派和自由，並最終將社會願景定於一尊。

同樣令人擔憂的是，我們看到不自由的專制國家持續崛起，並且標榜自己是民主體制，同時取消制衡、壓制異己。我們不能眼看着目前的進程倒退，尤其在我們最為需要這些成果的時候。

我們知道，今天民主的對手正在使用新工具和技術來干預及壓制獨立、批評的聲音，並故意操縱公共論述和輿論，包括通過散佈虛假信息。他們試圖混淆視聽，將真相、事實和謊言、謬誤都變得面目模糊，侵蝕及破壞公眾信任。

這種風險在數碼年代尤為嚴重，因為它可以輕易覆蓋大量受眾。信息操縱和干擾，包括發放虛假信息，可被用作武器，塑造公眾認知和誤導人們。虛假信息不是政黨政治問題，而是社會問題。在這方面，資訊自由和新聞自由至關重要。

歐盟還提出了一些措施，以保護人民免受網上非法內容、隱藏的政治廣告或虛假信息所騷擾。我們希望與伙伴合作，確保電子科技是受到我們社會所推崇的價值觀驅動。

民主非理所當然 須努力經營

歐洲聯盟決心應對這些挑戰，同時在我們歐盟的每一個角落保護法治；但這只是工作的一部分，我們需要年輕人的聲音。歐洲將與更多年輕人互動並傾聽他們的意見。2022年適逢歐洲青年年（European Year of Youth），歐盟將開闢新的空間與年輕人討論歐洲政策。我們的民主需要這種參與。

歐洲聯盟有共同的意願來加強民主，以最公平的方式為世界各地人民帶來最大裨益，創造平等社會，為所有人提供機會。民主必須時常受到關注，並努力經營，絕不能被認為是理所當然的。

歐洲日快樂！

作者是歐洲聯盟駐香港及澳門辦事處主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[高宇馳]