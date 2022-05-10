盧文端：一場適合香港特點的特首選舉

中央有責也有權指導特首選舉

香港實行「一國兩制」需有民主選舉，但如何實行適合香港特點的民主選舉，需要不斷探索。中央針對香港原有選制漏洞完善制度，以確保全面落實「愛國者治港」。就特首選舉而言，新選制主要解決兩個基本問題：一是設立嚴格的提名關和資格審查關，確保入閘參選者必須是愛國愛港人士；二是對選舉委員會進行重構和賦權，確保選舉產生的行政長官候任人，符合中央要求並充分體現香港社會整體利益。這套新選制為今次特首選舉成功提供了制度保證。

香港特區的行政長官選舉，需在中央指導下進行，這是一國兩制應有之義，不容置疑。《「一國兩制」在香港特別行政區的實踐》白皮書指明，支持指導香港特區行政長官和政府依法施政，就貫徹落實《基本法》的重大事項予以指導，是中央依法直接行使管治權的重要內容。落實已列入基本法附件的新選制，就是貫徹落實基本法的重大事項，中央有責任也有權力指導。

去年2月，全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在「全面落實『愛國者治港』原則 推進『一國兩制』實踐行穩致遠」的講話中，對於香港特區政權架構中，身處重要崗位、掌握重要權力、肩負重要管治責任人士的愛國者標準，提出4點要求：一是全面準確貫徹一國兩制方針；二是堅持原則、敢於擔當；三是胸懷「國之大者」；四是精誠團結。去年7月，夏寶龍在「全面深入實施香港國安法 推進『一國兩制』實踐行穩致遠」的講話中，進一步提出全面完善行政長官人選的具體標準和要求，這也是外界熟悉的「5個善於」：一是立場堅定，善於在治港實踐中全面準確貫徹一國兩制方針；二是擔當作為，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；三是為民愛民，善於為民眾辦實事；四是有感召力，善於團結方方面面力量；五是有責任心，善於履職盡責。夏寶龍這些講話，是對習近平主席關於「愛國者治港」論述的權威詮釋，對今次特首選舉有重要而直接的指導意義。

今次當選的李家超是符合中央4點要求和「5個善於」標準的特首人選，得到中央高度肯定。新的選委會特別增加了基層代表，各階層、各界別、各方面的代表分佈更均衡，具廣泛代表性。李家超高票當選，得到各方面選委支持，也說明他當選具廣泛認受性，符合市民期待。

中央及各界樂見李家超高票當選

事實上，中央和香港各界都希望李家超高票當選。今天的香港正處於從由亂到治走向由治及興的關鍵時刻，需要眾望所歸的特首帶領香港抓住發展機遇、應對內外挑戰。李家超以破紀錄的99%支持率高票當選，彰顯得到社會各界廣泛支持，這非常有利於他帶領特區政府更好落實中央治理好香港的工作要求，更有效回應社會各界對發展經濟、改善民生的熱切期待。我們由此可以更容易理解，這次特首選舉為何只有一名候選人的原因：今時今日的香港太需要一名高票當選的特首，帶領各界實現良政善治。

外部勢力一直不斷對香港新選制發動攻擊。中央對外來干預保持高度警惕，不僅多次嚴正宣示，香港實行何種選制是中國內政，任何外部勢力都無權干涉，而且對外部勢力干預行為及時反擊，為特首選舉順利舉行護航。中央支持能夠頂住美英壓力的「鐵漢子」李家超參選特首，也是對美英的強力回擊。

聚焦發展 體現均衡參與多元訴求

香港是一個經濟城市，中央要求香港始終聚焦發展這個第一要務。然而回歸以後的香港愈來愈泛政治化，導致無休無止的內耗與撕裂。

今次特首選舉的一個突出特點，就是全面「去泛政治化」，整個選舉過程聚焦發展與經濟民生，李家超參選政綱的四大範疇重點，無論是強化管治能力、全面提升競爭力，還是多管齊下解決房屋問題、建立關愛共融社會、加快青年向上流動，目的都是加快發展、改善民生，表明特首選舉回歸了香港作為經濟城市的本性。

香港的發展需兼顧社會不同階層和界別利益，李家超的施政綱領呼應不同界別選委的訴求，既重視商界營造穩定良好營商環境的要求，更以民生為本，重點關顧基層，體現了均衡參與的要求。同時，以湯家驊的民主思路和狄志遠的新思維為代表之非建制派，用不同形式提出了自己的施政建議，不同背景人士和政團也提出了「復和香港」、政制改革及普選等問題。李家超根據新一屆政府的優先政策考慮及香港現實情况，進行了互動式回應，使選舉過程體現了多元訴求。

「鞋子合不合腳，自己穿了才知道」。這次特首選舉不僅選出了愛國愛港的特首人選，而且體現了社會各階層和界別的廣泛、均衡參與，有利於香港的發展和經濟民生，是一場適合香港特點的特首選舉。特首選舉與去年的選委會選舉及立法會選舉成功舉行，共同印證了新選制全面落實「愛國者治港」，是一套符合一國兩制原則、符合香港實際的選舉制度，標誌着香港新選制全面落地生根。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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