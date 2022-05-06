簡永哲：解決房屋問題 唯快不破

政府近年強調要「基建先行」，現實卻是北環線​​第一期古洞站，預計要到2027年才竣工，但該區數萬名居民2026年已開始入伙；洪水橋站亦同樣有「人等鐵路」的情况。另外，秀茂坪連同安達臣道發展項目將容納數萬人居住，《鐵路發展策略2014》提出興建東九龍新路線，建議最遲2025年落實，惟當局前年指鐵路爬升能力有限，落實無期。

就洪水橋站滯後，運房局長陳帆曾說因首批遷入的居民僅4000多人，至2030年才增至逾3萬人，暗指以41億元建車站「招呼」數千人不划算。政府既然以鐵路為交通主軸，房屋發展要真正到位，當局必須先改變「客量低會浪費資源」的舊思維，完工初期較少居民乘搭，完全不應是延遲興建的原因。

觀乎內地，不少地區甚至是超前部署，先建鐵路，之後才規劃發展。鐵路的開通能刺激附近地區人流及經濟活動，帶動周邊地區經濟發展後，生活配套自然而成，這就是「虹吸效應」。看看回歸前，本港新市鎮發展速度飛快，重點就是配合到鐵路系統之提升，從而帶動整個新區發展。

要提速提效 應重拾鐵路帶動新市鎮模式

新政府要提速提效發展，應重拾上世紀八九十年代鐵路帶起新市鎮發展動力的模式，而北部都會區就是真正落實「基建先行」的絕佳契機。北環線是否可以提早竣工，在2034年前全線通車？整體上可以做到「鐵路等人」嗎？這先要落實發展局提出的精簡發展程序建議，日後再進一步鬆綁程序。只要交通配套足夠，區內公私營房屋就可更快到位。

要鐵路提早在新發展區建成，政府有責外，港鐵亦擔當重要角色。有研究指香港興建鐵路一般較新加坡慢最少3至4年，原因之一，可能是壟斷了香港鐵路營運的港鐵，經常獲批鐵路上蓋物業發展權，建新鐵路時要考慮的因素並非純粹為配合城市發展。然而集體運輸是公共服務，港鐵應以整體發展為目標去興建鐵路，同時學習新加坡的高效規劃，這樣就事半功倍。

香港公私型房屋量大落後是不爭事實，的確再也不能慢，「生地」變「熟地」程序提速，同步加快建鐵路基建是不二法門。唯有如此，基層方有望提早脫離劏房、成功上樓。

作者是公共政策顧問

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[簡永哲]