慕陽子：馬克龍連任 有利中法關係穩定發展

二戰後，法國以「力量平衡者」形象獨立於世，戴高樂總統衝破冷戰格局，率先承認新中國，這使中法關係自兩國建交以來就具有較強的戰略屬性。戴高樂當時指出，法國應「如實地承認世界」，強調中國本身的龐大、當前的需求和未來的廣闊前景，將使其愈來愈受全世界關注。

馬克龍在外交上充分繼承戴高樂主義，對國際大勢同樣有獨立且長遠的判斷。他指出，中國在改變自己的同時也改變了世界，並將「塑造一代人的生活」，是法國和歐洲「繞不開的大國」。馬克龍首任內曾承諾每年至少訪華一次，雖受制於疫情未能兌現，但自2020年以來與中國最高領導人保持密切溝通，8次視頻通話、3次參加中法德領導人視頻通話。

俄烏危機讓法再看清美歐利益差異

美國總統拜登上台後，歐美關係雖有緩和，但並未真正扭轉雙方戰略疏離、共同身分弱化的大趨勢。面對美方變本加厲拉歐「反華」，馬克龍在大西洋理事會研討會、G7（七國集團）峰會、北約峰會等國際場合公開抨擊美式冷戰思維，稱「孤立中國是歐洲最不想看到的前景」、「G7不是敵對中國的俱樂部」、「北約在對華問題上不應有偏見」等。

繼阿富汗撤兵、AUKUS（美英澳安全同盟）事件後，法國在俄烏危機中再次看清美歐利益的結構性差異，更堅定戰略自主決心。鑑於自身實力和西方「政治正確」，法、歐在安全及能源等問題上或將與美國加強協調，但在具體政策上仍與美方保持距離，如馬克龍強調西方應在對烏軍事援助上把握紅線，絕不能成為「聯合作戰國」，也反對將「戰火」引向中國，表示「相信中國領導人支持衝突降級」，並希望中法合作加強對俄烏局勢的調節作用。

此外，法國政府高官、戰略界學者的主流觀點，均支持法方制定「獨立的對華政策」，不在中美之間選邊。可以說，保持中法戰略協調與政治對話，已成為法國政界共識，未來仍將是中法關係的主基調。

中法務實合作潛力巨大

法國非常重視中國市場對其開放，也希望吸引中國投資，抵制對華經濟脫鈎。馬克龍本人曾高調歡迎中企在法國投資電池廠，財長勒梅爾亦曾稱讚中法關於非洲豬瘟的跨區域管理協議「對法國豬肉出口意義重大」，企業界則力推法國成為中國第二屆國際消費品博覽會的主賓國。目前法國是中國在歐盟內第三大貿易伙伴、第三大投資來源國，雖落後於德、荷，但有很大增長潛力。中國在2020年首次超越德、美，成為法國化妝品第一大出口市場；去年中法貿易額更首次突破800億美元。

疫情以來，法國政府為加快復蘇、改善就業，積極勾勒其未來發展藍圖，提出「法國振興」、「法國2030」等經濟計劃，推動創新性的增長，在歐盟層面支持綠色經濟、數碼轉型戰略。俄烏危機下，馬克龍提出大力發展可再生能源，使法國成為「第一個擺脫石油和天然氣的生態大國」。以上倡議與中國「十四五」規劃和2035年遠景目標多有契合。未來，中法有望結合各自產業發展戰略和優勢，繼續鞏固民用核能、航空航天等傳統大項目合作，大力擴展金融、農食、新能源汽車、5G、人工智能、雲計算、大數據等領域合作空間。

在全球治理領域，中法也有良好合作意願與基礎。馬克龍多次強調，中法「在重大國際問題上立場相近」，曾提出與中方進行「餐單式合作」，共建「新型多邊主義」。近年來，中法在全球衛生、氣候變化、生物多樣性、非洲發展等方面加強溝通協調。馬克龍曾於去年出席昆明《生物多樣性公約》第十五次締約方大會，與中國在環保領域形成較好的互動與默契。法國也是第一個與中國建立第三方市場政府間合作機制的國家，今年2月與中國簽署了第四輪中法第三方市場合作試點項目清單。在歐盟積極推動非洲投資計劃的背景下，中法非、中歐非合作前景可期。

兩國關係面對的挑戰

當前國際環境正發生深刻複雜變化，中法關係也遇到諸多新問題。從內部來看，法國主導下的歐洲戰略自主，主要在於擺脫對美依賴，但也有增加對華「籌碼」的涵義，如加強投資審查、強調基礎設施與產業鏈安全、推進「印太戰略」、在疫情下展開所謂「中西敘事之爭」等，都或多或少有「平衡」中國的目的。未來，中法兩國仍需通過政治對話和務實合作來夯實戰略互信。

從外部來看，美國持續對歐洲施壓，導致歐盟內部——尤其是中東歐小國——涉華輿論逐漸被強硬派裹挾，個別政客試圖以挑戰中國主權底線來謀取私利，造成中歐在涉台、涉港、涉疆、涉藏等敏感議題上摩擦不斷，為《中歐投資協定》等有益中歐經濟發展、人民福祉的重大合作議程製造障礙。

總體來看，中法共識多於分歧，合作機遇大於挑戰。馬克龍也表示，作為今年上半年歐盟輪值主席國，法方將全力推動中歐關係向前發展，並希望中歐投資協定的批准生效取得進展。我們可以期待，馬克龍在其新任期將繼續引領中法關係健康穩定發展，為動盪不安的世界注入更多穩定性和正能量，推動實現中法、中歐的共同繁榮。

作者是中國現代國際關係研究院歐洲研究所助理研究員

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