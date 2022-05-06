何喜華：香港新篇未着墨解決深層矛盾

「提早上樓」屬無可奈何 缺配套或礙安居

住屋問題一直是香港社會面對的一大挑戰。公營房屋供應在未來10年「頭輕尾重」，更長期的房屋供應有待「北部都會區」及「明日大嶼」的落實。未來5年期，公營房屋單位會出現「斷崖式」供應，令公屋輪候時間繼續延長至超過6年，遠離3年上樓目標。刻下要即時增加公屋、縮短輪候時間都是癡人說夢，所以競選政綱提出公屋提早上樓計劃，實屬無可奈何之舉。

然而，上樓計劃所安排入住的公共屋邨若位置偏遠、缺乏配套，將影響入住居民安居、增加交通費用負擔，甚或未能得到適時協助，令人憂慮會否成為一時的悲情之地。特區政府日後推行此計劃時，必須細察。

為解基層房屋需求的燃眉之急，現屆政府大力推動過渡房屋，去年施政報告更將單位供應由原計劃的1.5萬個增至2萬個，但仍是供不應求。可惜李家超競選政綱中，並無在過渡房屋的總供應上大力着墨；同時，競選政綱更在「告別劏房、籠屋」的考題上無任何着墨，令出題者失望。

在房屋問題上答對題的，是競選政綱中的「提速、提效、提量」增加土地和房屋供應。然而，此目標能否全面落實，仍需視乎新一屆政府的政治能量、決心，及日後新設兩個與房屋有關的「公營房屋項目行動工作組」及「土地房屋供應統籌組」的運作成效，從政府內部行政上改革，達至「提速、提效」目標。不過在「提量」一項上，筆者認為必須有清晰目標，才能指引上述兩個新設小組的運作。

倡訂「消滅劏房」時間表

現屆政府以新增住戶數目作為《長遠房屋策略》內，房屋需求推算的其中一個變項，從而訂立建屋目標。然而，近年的建屋目標下調，反映以新增住戶數目作為推算基礎或有需要檢討。如要為上述兩個新設小組訂立建屋和供應目標，必須首先檢視房屋需求推算，務求增加房屋供應目標，以更貼合巿民的房屋需要。

筆者在此建議下任政府，必須更積極開拓土地及以可持續方式發展、重新檢視長遠房屋策略的推算模型、制訂「消滅劏房」時間表，並在未來10年時間內正式「告別劏房、籠屋」，同時將過渡房屋納入長遠房屋策略內的房屋供應選項及擔起主導角色等。

解決跨代貧窮 須有長遠全面計劃

競選政綱另一看點，是「推行解決跨代貧窮的試驗計劃」，於3年內協助1000名居於劏房的貧窮家庭兒童。此措施着墨於「解決跨代貧窮」，本令人寄予厚望，但對於現時為數約5萬的劏房貧窮兒童而言，僅協助1000名目標兒童，似乎是杯水車薪；對於全港約28萬居於不同住屋環境的貧窮兒童而言，更是「滴」水車薪。

現時莘莘學子經歷過長時間停課，需適應新學習模式，影響他們的生活及學習，尤其基層兒童更因數碼鴻溝未能追上學習進度。行將畢業、走出校園投身職場的青年，又因本港經濟不景及缺乏向上流動機會，令他們感到個人前途和對社會未來缺乏願景與希望，最終被迫「躺平」。

要解決跨代貧窮，亦非一項試驗計劃可以達至，必須有更長遠及全面計劃，並設立「貧窮影響評估機制」（poverty impact assessment），協助制訂合適的支援政策。筆者認為，下任政府應積極研究如何改善本港青年的就業環境，增加社會向上流動機會，同時必須在教育及家庭支援上，積極培育基層學童的發展，更應檢討各個教育階段的目標及推行方式，並針對弱勢家庭青少年，完善學生資助制度，增加專上教育資助，針對避免跨代貧窮而對貧困兒童及青年提供更充足保障。

基層巿民乃至中央政府不時向特區政府出題，要求特區領導者能「紓民困、解矛盾」。筆者希望當選幾無懸念的李家超先生，在上任百日內訂立「關鍵績效指標」時，認真處理社會問題，汲取各方建議，以解決深層矛盾、促進民生福祉為結果；又以此結果為目標，推動政府部門、公營機構以至社會各界，為此目標共同努力。須知道「躺平」不是負責任政府的態度，與「貧窮」共存不是政府的應有之義。筆者期待李家超先生當選後，以積極有為的精神，帶動特區政府為民生福祉共同奮鬥。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]