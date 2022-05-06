周永新：扶貧不單求數字 貼地措施惠貧民

扶貧建議猶如填補牆上裂縫

李家超發表的政綱中，扶貧和安老所佔篇幅不多，較實在的建議有：推行解決跨代貧窮試驗計劃，扶持1000名居於劏房的初中生成長，及合併普通和高額長者生活津貼。以上其實都與市民的貧窮有關，政府每年發表的香港貧窮情况報告也指出，約有四成長者和兩成兒童，分別被界定在「貧窮線」之下（政策介入前），所以李家超提出這些扶貧建議，也可算十分合適。不過筆者覺得，有關建議的作用，只能填補牆上的裂縫；如果要解決市民的貧窮問題，李家超還有很長的路要走呢！這樣，以目前情况而言，李家超要進一步緩解市民的貧困，有什麼可以做？以下是筆者的意見。

第一，重新檢視「貧窮線」的定義和用途。「貧窮線」是林鄭月娥初任政務司長時制定的，她在去年施政報告重提此事，並強調是她主張以「相對性」標準來界定貧窮，即以全港住戶每月入息中位數的一半來計算貧窮人口數目。當初關注團體所以要求政府訂立貧窮線，目的是要迫使政府在訂立貧窮線後，能同時提出滅貧時間表，例如5年內削減貧窮人口五分之一。

不過，以住戶月入中位數的一半來計算貧窮人口數目，結果卻弄巧反拙，因為隨着入息中位數的上升或下跌，貧窮線亦隨之變動，也就是說，貧窮人口只會維持在相當穩定的水平。過去10多年，香港貧窮人口其實並沒有太大變化，總是在總人口的19%至23%間徘徊（政策介入前）。這樣，貧窮線有什麼作用？每年發表的貧窮報告對政府的扶貧工作，有什麼幫助？

貧窮線如雞肋 留之無用棄之可惜

最近幾年，政府發表貧窮報告時，重點只在宣傳政府的扶貧力度，例如政府如何透過各項扶貧措施，大幅減少貧窮人口數目。貧窮線訂立後，政府初時還老老實實地交代如何透過綜援等現金措施，保障了多少市民的基本生活；但最近兩三年，政府追求的，只是貧窮人口數字的削減，公營房屋因此成為政府幫助基層市民脫貧的計劃，「全民派錢」也包括在扶貧工作內。這樣單看政府的扶貧力度，當初訂立貧窮線的意義在哪裏？是幫助政府制訂扶貧政策？還是給政府宣傳扶貧的「亮麗成績」？

貧窮線已如雞肋——留之無用、棄之可惜。與其一年復一年地按調查做分析，李家超可以怎樣令貧窮線發揮應有作用？筆者認為，完全取消貧窮報告，公眾未必接受，但可以在報告加多兩項分析：一、造成貧困的成因，就是什麼原因令這些市民的收入在貧窮線之下；二、探討什麼策略才可有效協助這些市民脫貧，也就是檢討政府現有扶貧政策的成效。唯有這樣，貧窮線才能發揮積極作用。

扶貧工作應有針對策略

第二，是精準了解市民所以貧窮的成因。筆者所以建議在貧窮報告中加入這個項目，是因為沒有深入了解貧窮成因，政府的扶貧政策難免失焦、成效不彰。可知道，貧窮雖是普世現象，但在不同社會，窮人都有自己的貧窮「故事」。政府要幫助他們，必須有針對性的政策，扶貧工作才可收效。

筆者研究香港貧窮問題長達40年，發覺在不同年代，貧窮市民的景况並不一樣。上世紀80年代初，筆者做的調查發現有兩類市民生活在貧困中︰一、戰後來港的中年人，很多在港並沒有家人，步入老年後，沒有工作就沒有收入，那時香港並沒有什麼退休保障，貧窮成為他們的宿命，筆者因而建議政府盡快引入退休保障制度；二、子女眾多的基層家庭，家庭計劃要到1970年代才普及，有4、5個子女的父母很難維持生計。明白了子女眾多的家庭所面對困難，於是政府大力宣傳家庭計劃的重要，「兩個夠晒數」是當時的口號。

到了1990年代，香港的貧窮情况出現變化，老年貧窮仍是大眾關注的問題，但當時引起社會熱烈討論的，是不少新移民來港後，因他們多屬基層家庭，很多時要依靠綜援才可維持生活。這種新移民家庭的貧窮現象，延續到回歸以後。他們也多集中居住於一些租金較廉宜的私樓地區，例如深水埗，或新開發的市鎮如天水圍。於是，貧窮變成「區域化」，深水埗被稱為「窮人的集散地」，現任特首也曾形容天水圍為「悲情城市」。新移民遭遇的困難，還牽涉到他們的下一代，現在李家超提出「解決跨代貧窮試驗計劃」，可說對症下藥，但與現有的兒童發展基金，似乎有重疊之嫌。

第三，政府應重新檢討現有扶貧策略的成效。第五波新冠疫情顯示，長者貧窮並不單是現金援助可以解決，所以合併普通及高額長生津，只向前走多一步；長者對醫療和住院服務的需求，應成為長者扶貧政策的新焦點。至於解決基層家庭的貧窮問題，李家超先把重點放在劏房家庭的初中生，方向是對的，因為由於客觀條件的限制，這些兒童往往「輸在起跑線上」；他們要扭轉命運，必須得到政府的額外幫助。但1000個名額實在太少，為什麼不可以擴大至全部居於劏房的在學兒童？

李家超的扶貧政策還應包括什麼？

李家超的扶貧政策可往哪方向走？筆者的看法是，李家超暫且不應以縮窄貧富差距作為扶貧政策的目標，因為除非香港的經濟結構進行一次大幅度改變，香港的收入差距仍會十分懸殊。

但不處理貧富懸殊問題，李家超的扶貧政策還有什麼可做？筆者有以下建議：一、檢討現行綜援計劃提供的全額及調整機制，特別是給予長者和兒童的援助，以應付長者對醫療和住院照顧的需要，及兒童網上學習費用等；二、對提前上樓的家庭給予交通津貼，為期兩年，金額視乎公屋所處區域及鄰近設施情况；三、建議成立的「民政及青年事務局」，應全面檢討年輕人上流機會不濟的問題，這是香港現有貧窮問題中最難解決的一環，因青年的發展涉及教育、培訓、產業多元化、稅制安排等多個因素，並不單是鼓勵年輕人北上尋找機會這麼簡單。

香港的貧窮問題不會消失，但如何減輕市民生活上所承擔的困苦，市民期盼李家超出任行政長官後，能真正為他們做實事，不再單單追求削減貧窮人口數目。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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