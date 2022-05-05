韓俊賢：住屋問題就是香港深層次矛盾嗎？

過去10年、兩屆特首都稱為「重中之重」的房屋政策，今次依樣畫葫蘆地再次成為「重中之重」，甚至被稱為「燃眉之急」。在李家超房屋政綱中較有創意的建議，包括「公屋提前上樓計劃」、「重啟私人參建公營房屋」，以及成立由司長級官員帶領的兩個小組，分別策劃公屋的興建和進度，同時負責統籌建屋用地供應等。

這份政綱與歷屆政府一樣，都以房屋政綱作「主打菜」，但這份政綱出爐後，坊間對其評論卻是毁譽參半。筆者先要正面評價，其所提及由司長級官員領導的「土地房屋供應統籌組」建議，是用以統籌、協調政府各部門在建屋期間的規劃、地政、環境、交通、基建等配套，可避免政出多門，使在建屋的同時可一步到位，這些盲點正正是現在發展新區時經常重蹈之覆轍。若能克服，當然是好事。

但李家超在其房屋政策中，提出最為新穎的說法，便是「公屋提前上樓計劃」。就過去而言，相信坊間亦未有過如此提議。雖然這部分未至於「創作力量同幻想，會嚇你一跳」，不過當筆者聽到這個建議時，也覺得嘖嘖稱奇。誠如上段所言，李家超理解到「建屋」不等於單純建屋，而是需要各樣不同配套，方可讓居民上樓，達至安居樂業；但根據其政綱所提出的計劃，是讓某數量的公屋在未有社區設施前，便讓居民選擇自行提早上樓。這種情况讓人想起1960年代，當寮屋被清拆後，居民又未獲徙置，需安排暫住安置區的情况，只不過現在建議的「安置區」是永久性的。

市民盼安居樂業 非僅求「有瓦遮頭」

李家超提及房屋政綱時，特別提到「房屋問題蹉跎了20多年」，這對同樣曾以房策作為工作核心重點的過去兩屆政府而言，有點黑色幽默的感覺。房屋供應在過去一段長時間，雖然確實是「只聞樓梯響，不見人下來」，用「蹉跎」來形容可能真的算反映事實，不過，繼續引用《收回土地條例》、釋放棕地等政策，其實現屆政府已在執行當中；相反，我們更翹首以盼，新一屆「會做事、做成事」的政府，會否有更大刀闊斧的新計劃，例如提出新的社會住宅項目、對鄉郊（非郊野公園或綠化帶）土地的再運用等。

筆者相信，加快建屋進度是必要的，但市民期盼的是安居樂業，隨着時代進步，已不是追求單純的「有瓦遮頭」。事實上綜觀其整份政綱，房屋供應問題固然被認為是燃眉之急，故此亟需盡早解決，按照內地不少評論文章，相信這亦是中央政府給新一屆政府的「硬任務」，期許以此解決深層次矛盾；但事實上，市民心中的「深層次矛盾」早已昇華至不止單純的住屋問題——特區政府整體的治理問題、是否尊重民意，也是不少市民心底的矛盾。

視民為伙伴 方可「為港開新篇」

誠如有論者認為，按照《基本法》重啟政改，是每一屆政府的憲政任務，而李家超回答記者查詢時，卻表明這不是他的優先工作項目。筆者不確定市民是否很關心「重啟政改」、是否仍期望如基本法所說般循序漸進達至普選，但肯定李家超所關心的只是政府制度——政綱中有3個建議：設立「關鍵績效指標」（KPI）、強化應急能力、設18區關愛隊伍。3個建議皆值得詳細討論，然而篇幅有限，唯有另文再談，只能點出有意見認為KPI恐成高官卸責的溫牀；而市民除了期望在地區有所被「關愛」之外，亦盼監督和諮詢的橋樑仍然繼續，而非放縱一些無能無用之人，在地區上表面關愛、實質橫行。新政府恐怕要三思而行了。

在李家超公布政綱當日，民主黨便就其不同政策作評析。筆者最關心的是交通政策，可惜在32頁政綱中僅發現短短數言，且與基建相關，無從回應。但願交通和政改一樣，如李所言「沒涵蓋的範圍不代表不關心」。誠如本黨之前的建言，相信來屆政府最需要的，也許不是富有創意的新觀點，而是應該更積極聆聽市民需要，將市民視為重要的政策提倡伙伴，才可以真正「同為香港開新篇」。

作者是民主黨中央委員

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[韓俊賢]