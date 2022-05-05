梁美芬：區議會可考慮 委任直選雙軌制

區議會趨政治化 掩蓋民生議題

然而，這個民政事務總署轄下的「非政權性的區域組織」，日趨政治化，近年來區議會選舉中的政治議題掩蓋了真正的民生議題，最後導致2019年黑暴下產生的區議會被「攬炒派」騎劫，很多「攬炒派」區議員只搞破壞、不理民生，有些更大肆宣揚港獨。

隨着選舉制度的改革，此時乃適合時機進行地區行政制度改革，改變現有的政治凌駕於民生的選舉模式，固本清源，使區議會回復到原來服務於地區民生的非政權性的區域組織。如何做到區議會回歸成為市民與政府的「連心橋」、集中做好民生，乃民心工程的重要一環。

區議會的改革勢在必行，若重啟部分委任議席，推薦德才兼備的專業及愛國人士治理社區，能真正提高社區改善民生規劃的質素。在未來的區議會中，政府可考慮重設委任及選舉雙結合的制度。2016年以前，區議會一直有委任制度。委任制度為社區領袖和具備相關專業知識及不同經驗的人士，提供一個服務社區的渠道；委任區議員與民選區議員在區議會民生工程的參與，有互補長短之效。但於2012年，政府為了政改獲得泛民同意，決定自2016年起取消所有委任區議員的議席。論整體質素，委任、直選並存的區議會，比2016年全面民選區議員要高。

兩制並行 培養新生代人才

人才來源方面，區議會亦可考慮委任來自大學和各專業，以及分區委員會、撲滅罪行委員會、地區防火委員會中，一些具適合專長的委員加入。長期服務社區的優秀人才，積累了相當豐富的服務社區經驗，對了解民情很重要。但人才來源不能太單一，也可考慮一些有不同專長的人士加入，如規劃、藝術均可。

另外，仍有許多年輕人希望投入服務社群，我們可以通過維持委任直選雙結合機制，有部分議席由委任產生，部分則由直選產生，讓有志參與社區管理的人才，透過選舉加入區議會，令服務區議會的人才專業化、多元化，讓社區居民有機會選賢舉能，培養新生代服務社群的人才。

從施政及管治角度來看，過去的區議會選區劃得太細太窄，這樣會造成「鄰避效應」（not in my backyard）。當區區議員大多基於本區民生的考慮，往往在細微的民生工程爭持不下，以致社區矛盾很大，拖慢甚至拖垮社區規劃發展。日後的區議會可考慮擴大選區範圍，加強區議會對提高民生工程的規劃視野與效率。

作者是立法會議員、華人學術網絡成員

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[梁美芬]