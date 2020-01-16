陳帆川：ViuTV和TVB消費的香港情懷

YouTube熱門趨勢榜被這場大戰「洗版」，熱門影片分別被MakerVille旗下藝人的表演和《聲生不息》剪輯片段所佔據。雙方都主打年輕人，但大台的節目永遠有一些中老年人耳熟能詳的舊面孔，今次就出現林子祥、葉蒨文、楊千嬅等；MakerVille的作品則全是年輕人，因為ViuTV其實也沒什麼舊人。

用新人帶舊人，是大台的長年策略，以確保老少咸宜，因此不少大騷都有主持人年過半百，另外的年輕主持人則當「下把」，靠前輩帶着才能出頭露角。如今沿用策略，更是要保證節目能在大陸取得成功，因大陸觀眾對香港舊藝人和舊歌，仍有一種近乎盲目的熱愛，亦因此陶大宇演繹的《倒轉地球》才能成為另類經典。

很多人以為炎明熹等「星夢」新秀，是要對撼ViuTV的新人，拓展年輕人市場，看來只猜對了一半，因為香港年輕人可能不是他們的目標受眾，不然不會開微博，也不會跟楊千嬅合唱。大台旗幟鮮明地向大陸觀眾推銷旗下新人，其節目內容和推廣手法，無可避免地跟港人口味愈走愈遠。

流行文化仍有選擇 應該慶幸

MakerVille的路線則截然不同，旗下藝人幾乎都沒有開微博，也沒有積極開拓大陸市場。在微博上搜尋MIRROR和COLLAR，彷彿在閱讀「翻牆」資訊，只能循非官方途徑，透過熱心網民從香港網站盜取的影片和圖片，以及附上的幾句解釋，才能略知一二。

它們如今紅透半邊天的歌手，並非一炮而紅，而是部分得益於港人在2019年後對主打本土市場的電視台和藝人的支持，再加上廣告商推波助瀾，一窩蜂起用公關危機較低而又在網上廣受歡迎的新人，才愈來愈紅。港人重新追捧本土流行文化，同時對大台感到抗拒，ViuTV在這個大時代背景下乘勝追擊，建立起影響力。

談起香港情懷和本土文化，很多人第一時間都會想起舊人舊事，因此去年的《梅艷芳》才能在疫情期間打入香港史上華語電影票房三甲。MakerVille和TVB都試圖衝出香港，分別是前者放棄再打舊人舊事光輝歲月的情懷牌，後者似乎繼續以老帶新翻唱經典金曲。無論哪一方最終跑出，港人也應該慶幸，至少在流行文化上我們仍然有得揀，不會「一台競爭」。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]