潘耀明：致行政長官候選人李家超先生——呼籲在西九文化區建立「香港文學館」

香港文學一直被漠視，好像是一個孤兒。來自社會和政府的資源很少，香港本土的文學創作和文學活動長期不被關注，基本上是處於自生自滅的孤立狀態。我作為香港好幾個文學社團的負責人和召集人，曾經在18年前，聯同30多位香港著名作家、學者等文化人一起倡議、並呼籲在香港西九文化區建立香港文學館，可惜遭到拒絕。

文學是原創作的，戲劇、電影等表演藝術大都是改編自文學作品，可以說是文化藝術的靈魂。

世界各大城市都建立自己的文學館，如北京建立了規模宏大的中國現代文學館；在日本，幾乎所有的市鎮都有文學館，文學氣息極為濃厚。在亞洲，日本有3位作家獲諾貝爾文學獎決不是偶然的事。

文學是構成文化的最基礎的元素，香港是中西文化和文學的匯流之點，對弘揚多元文化、樹立與提升文明香港和國際聲譽息息相關。

文學館藏當然包括了廣為收藏的作家手迹、研究資料、整理香港各個時期的文學成果，但在我們看來，這只是其中一個功能。文學館藏還有研究、展示、教育、推廣、保護等功能。

文學館藏不僅是文化人聚腳的地方，還是普羅大眾接受文學教育與人文之美薰陶的地方，可以讓更多的人認識香港文學的過去、現在和未來，及與中華文化不可割裂的關係，並透過文學推廣香港的文化，了解香港的社會嬗變及歷史經驗，感受這個都市的獨特創意與文化品牌。

文學館藏是撒播文學種子的地方，是培育一代又一代文學新人的地方；是舉辦文學沙龍、講座的場所，是各種文學思想、觀念得以交流乃至交鋒的平台，是香港文學界的「大本營」，也是青少年的「文學營」。總之，這裏應該是文學人以及普通市民、遊客都愛流連的人文地標。

有助奠定香港華文文學交流中心地位

我們始終相信，香港文學館藏的建立，有利於促進中國的優秀文學傳統，及與西方文學的交流。香港具有自由的創作空間，而且有中西文化交匯的區域優勢，實在應該充分利用此有利條件，促進中國文學包括香港文學與世界文學的交流與接軌。香港具備條件邀請國際著名文學家來港駐足創作、文學交流，更有利於舉辦有國際影響意義的世界性文學活動，同時有助於香港奠定區內華文文學交流中心的地位。

文學並不是少數文學人的事功，而是提升人們的文化修養、使人得以成為「人」的人文藝術，與音樂、影視、繪畫等藝術形式一樣不可或缺。

設立香港文學館藏，是香港文學界多年來的願望。香港作家聯會於2004年便率先發起聯署，30多位文化界名人碩彥共同倡議籌建香港文學館。其中發起人包括著名國學大師饒公（饒宗頤），著名學者羅忼烈教授、何沛雄教授，著名作家劉以鬯、也斯、海辛、陶然，著名兒童作家黃慶雲，詩人犁青，香港作家聯會創會人曾敏之，報人甘豐穗等人已經先後去世。正是言者諄諄，聽者藐藐，這個建議如石沉大海，一直得不到有關當局的積極回應。

一個小小的文學夢，18年竟有11位文化代表人物去世，仍然音信杳然，猶如石沉大海，令人唏噓。

西九標榜「文化」 卻缺文學

2018年，我作為幾個文學社團的召集人，給西九文化區管理局唐英年主席寫了一封信，並附「在西九文化區設立香港文學館藏的倡議書」。

唐主席在回信中，顧左右而言地竟然覺得在西九文化區建立文學館沒有迫切性，甚至予以否決了。

西九文化區成立以迄，狂花了納稅人巨額的開支，大而無當，負面消息不踵發生，令人為之痛心疾首。

西九以「文化」來標榜，原創性文學都闕如，其負責人仍然振振有詞，企圖混淆視聽，可謂貽笑大方。

文學是一個國家、城市的文化精神支柱和靈魂。作為國家新規劃之一 ——將香港打造成對外國際文化藝術交流中心，如果缺乏了文學這個重要元素，香港這棵文化之樹，將會是失血的、蒼白的。因為文學是原創的，戲劇、電影等等的表演藝術，基本上都是改編自文學著作，前者比香港文學獲得更多的資源（在西九也有自己的館藏）。因此，給香港文學更大支持及提供更多資源，建立香港文學館，刻不容緩！

香港建埠近200年，迄今仍沒有一個文學館，如果在你的任內建立香港文學館或者香港文學活動中心，填補過去這方面的真空，惠澤後代，乃是一大福報，相信將寫入香港史冊。企盼予以鄭重考慮。切切！

作者是體育、演藝、文化及出版界選委，中國作家協會香港會員分會會長，香港作家聯會會長，香港世界華文文藝研究學會會長

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[潘耀明]