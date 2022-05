【明報文章】行政長官候選人李家超先生發表了參選政綱,政綱主題為「同為香港開新篇」,如果參照英文「Starting a New Chapter for Hong Kong Together」,那可以有多一點聯想。英文諺語有「To turn the page」,直譯是「翻過一頁」,含意就是忘掉過去、展望將來。「To turn the page」的含意,在中國典籍中俯拾皆是,《論語.微子》有云:「鳳兮鳳兮,何德之衰!往者不可諫,來者猶可追。」陶淵明在《歸去來辭》中也有引用:「悟已往之不諫,知來者之可追。」