馬仲儀：天氣多變幻 氣氛續低迷

天氣不穩定，疫病就自然難以全面消失，但我真的不明白，殺傷力已大為減弱的新冠肺炎為何仍能在香港、上海引起一串亂局，令小市民受盡折騰。出色演員曾江於4月27日，從新加坡回港後在酒店獨自隔離檢疫期間突然離世；有報道引述曾江的女兒說，他前一天晚上已表示不適，於27日早上因父親沒有接電話，便聯絡酒店要求職員上房查看，惟無人應門，但該職員礙於防疫條例而不肯擅開門，最終擾攘了約3個小時，救護員才進入房間，發現曾江已離世。

我認為人們今天面對新冠病毒，不需無時無刻穿上那全身的白色保護衣物，不應用鐵絲網圍封市民，防止他們外出（大家可查閱近期一些有關上海情况的新聞），更不應因此延誤緊急救援。曾江當年在劇集《誓不低頭》中扮演陸國榮，他揮刀斬死舅父一家那幕十分震撼，那劇集是神級之作，年輕的朋友實在難以想像無綫電視竟然曾有這樣的出品。我在中、小學的日子十分喜歡追看無綫電視的劇集，但這幾年我的腦袋已不能與它接通了。不過，大家今天能成為「鏡粉」，欣賞年輕人的勁歌熱舞，更有機會免費乘搭電車，也是黑暗中的一點曙光。

說起娛樂節目，近期不少文化人來了英國，例如時事漫畫家阿塗、填詞人黃偉文等。我知道一些來了英國的香港文化工作者，在安頓生活過後也有新的計劃。另外，也有不少新聞工作者來了英國，他們都希望繼續報道香港的新聞，各式各樣的新聞平台將逐漸出現。第一屆在英國舉辦的香港電影節，個多月前在數個城市舉行，除了一些與2019年抗爭運動有關的電影外，更放映了如《濁水漂流》那些反映香港社會狀况的電影，參與的有近年來英的港人，也有一些英國本土出生的港人二代和本地人，希望他們能藉此認識香港。

最後，在各個港人聚居的地點，亦慢慢開了一些日常生活的小店和餐廳，大多很有特色和心思。我覺得港人慢慢可以像在英國的不同族群，既融入本地社會，亦可在生活上保留一些自己的文化和習慣。

留意國內政策 預視香港未來

現時在香港舉行的一人獨腳戲，大部分港人都不能參與；引起大家關注的，大多只是有關語文水平和如何才是一個出色中學生等話題。我提議大家特別留意一些看似與香港社會格格不入的念頭，然後尋找在國內的類似政策及對人民的影響，這樣才能預視香港未來狀况。大家雖然在黑暗中生活，但有溫暖的娛樂偶像燃亮內心，我深信「小心地滑」這一句。

作者是醫生

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[馬仲儀]