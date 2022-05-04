劉軒：推動巴士能源轉型 新政府須立即行動

香港大學公共衛生學院達理指數（Hedley Environmental Index）推算，每年有過千港人因空氣污染而提早死亡，造成的經濟損失以百億元計。過去數年本港整體空氣質素雖有改善，但「健康空氣行動」分析去年環保署空氣質素監測站數據，發現路邊二氧化氮（NO2）年均濃度，仍遠超世界衛生組織最新標準620%。

政府於《香港清新空氣藍圖2035》表示，要於2035年前讓香港的空氣質素媲美巴黎、東京等國際城市；但香港於2019至2021年的NO2及PM2.5（微細懸浮粒子）平均濃度，分別較巴黎高出38%及31%（註1），相差仍甚遠。翻查2018年數據，香港的PM2.5水平同樣較巴黎高30%（註2），反映兩者差距不但沒有收窄，更稍為擴大。

路邊空氣污染物主要來自商用車輛，當中包括專營巴士。專營巴士每天接載數百萬人次，由早到晚行走全港各區，覆蓋範圍廣泛，深入市民日常生活，因此其排放造成的影響亦尤其巨大，推動巴士零排放對公共健康有莫大益處。但現實是，目前只有少於1%的專營巴士為電動車輛。

氣候危機迫在眉睫，加上空氣污染對人體禍害深遠，零排放公共交通已成國際趨勢。一河之隔的深圳，早於2018年已將市內巴士及的士全部電動化，香港多年來卻未有大進展。歸根究柢，沒有清晰及長遠的政策方向，巴士公司難以大膽投放資源，大規模引入新能源車輛，基建、技術支援不足等問題亦未能解決；而政府則等待巴士公司自行引入新能源車輛進行試驗，遲遲未肯交出政策路線圖，令零排放陷入僵局，發展緩慢。

近日巴士公司展現出電動化的意向，九巴上周宣布16輛新電動單層巴士陸續投入服務，並計劃於2025年將八分之一的車隊電動化；城巴新巴亦推出全港首架電動雙層巴士，並將引入氫能雙層巴士，目標於2045年全面使用零排放車輛。因應燃油價格不穩，而新能源車輛的成本預料隨市場擴大而下降，巴士公司確實有更大誘因轉化車隊。

追上市民期望 順應國際潮流

健康空氣行動委託香港民意研究所於去年11月進行調查，發現超過七成受訪市民支持專營巴士全面零排放；近五成市民希望於2030年或之前，最少五成專營巴士轉為零排放，可見市民對零排放交通有急切需求。

社會對健康及環境的關注日益增加，政府須追上市民期望，順應國際潮流，盡快解決政策僵局，加快減排進程。即將上任的新政府，應於一年內為零排放巴士訂立路線圖，淘汰燃油車輛；領導大型試驗計劃，以了解實施困難及找尋解決方法；亦須提供財政資源、為基建發展制訂計劃、為相關法規拆牆鬆綁。

零排放交通未竟全功，但過去由財政司長主導、多個政策局參與的推動使用電動車輛督導委員會，卻已於去年9月宣布「完成工作」，交由環境局跟進，變相「降格」。我們認為政府應重新成立一個跨部門架構，持續監督推動零排放交通的工作成效。

註1：數據來自Airparif 2021年巴黎空氣質素報告

註2：健康空氣行動《民間清新空氣藍圖》

作者是健康空氣行動高級政策倡議主任

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[劉軒]