李宇陽：清零，共存 何去何從？

避免中國與世界脫鈎 值得深思

在全球現時抗疫版圖中，就已知國家的防疫方針，也許中國是一枝獨秀，但在筆者看來，因應國情國體國別，兩個方向並不存在根本上的誰對誰錯；可有一點毋庸置疑，中國需要世界，這個世界亦需要中國。在後疫情時代，盡可能避免兩者脫鈎或許才是值得深思的問題。

拋開政治因素不談，此時此刻，共存依然不適用於中國內地，科學精準繼續落實動態清零總方針是有必要的。

事實證明，Omicron不等於大號流感，對於沒有接種疫苗、有慢性疾病的老年人危害巨大。然而數據顯示，中國60歲及以上人口達2.67億，60歲以上第三針（加強針）覆蓋率僅56%，而80歲以上人口加強針覆蓋率不足20%，還有逾5000萬老人未完成全程接種疫苗。

可想而知，一旦病毒在全國蔓延，其後果將不堪設想，不僅過去的防疫成效將會付諸東流，更關鍵的是中國承受不起如此多人的生命安全受到威脅。

面對公共衛生危機，保持低死亡率和盡可能少的經濟混亂，對於中國就已是群體視角方面的重要維穩。但是如何平衡對經濟發展的長遠影響，及對輿情記憶和言論自由的「靜默管理」，雖然現時距離實現全國COVID-19動態清零的目標仍遙遙無期，但動態清零既然不等於「絕對清零」，其本身就是一個彈性政策，因應情况適當微調是一個不應排除的選項。

香港第五波疫情雖已回落，但筆者不認為，拿香港第五波疫情的抗疫措施及抗疫數據對比內地，會有極大的參考價值。正如筆者始終相信，盡快高效有序、免隔離恢復兩地通關的主動權並不在香港一方，而是在國家整體防疫方針將來會否出現微調或改動，否則以香港現時特殊情况，實在找不到第三條路徑可以依賴，除非新一屆政府完全照抄照搬內地防疫作業，但我想這也不是中央希望看到的畫面，至少短期來說，兩地應該仍然有別，否則全民核酸檢測就不是何時做的問題，相反應該是一周做幾次。

始終，從政治體制、經濟基礎、社會動員及民意民情來看，兩地仍屬於平行時空，無法完全相提並論，所以上海跟香港沒有可比性，也不應將兩地防疫政策混為一談作對比。希望未來政府將恢復通關擺在首要工作任務時，亦能注意上述這一點。

無可否認，香港在人口如此高密度的情况下，從早前曾經日增7萬餘宗病例，到如今維持在每天僅幾百宗，香港的抗疫措施是有一定成效。

但與此同時，不要忽略香港在第五波疫情所付出的慘痛代價。現時疫情穩控是建基於百萬人感染，逾9000名患者離世，其中超過九成五是60歲或以上長者的這些冰冷數據。更何况，此波疫情完全暴露出本港醫療體系存在的根本問題亟待解決，包括公立醫院承載力不足、公私營雙軌制不契合、基層醫療服務長期缺位，尤其以公院醫護人手流失問題最為嚴重。這些若不盡早解決，未來爆疫慘劇仍會不停上演。

按病毒特質 考慮調整防控策略

事實證明自新冠疫情爆發至今，病毒不斷變種，令社會認識到即使疫情會過去，但病毒將長期伴隨人類社會演變發展。人類歷史上唯一被消滅的致命傳染病毒是天花病毒，而人類與天花病毒共存的時間，前後長達至少3000餘年。未來如果出現更高傳播力和高致病性的變種新冠病毒，不計成本、不計代價的嚴防死守是否仍然適用？儘管清零只是時間問題，但在這過程中，社會及經濟體量又相對可以維持多少？

共存並不等於躺平，而是要靠定期的疫苗接種及針對不同組別的特效藥加以維持，動態清零也不等於「絕對清零」。毫無疑問，現時清零的容錯率是極低，但如果可以根據病毒特質，相應地對疫情防控策略、醫療及公共衛生工具進行動態調整，又何嘗不是一個可考慮的方向。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李宇陽]