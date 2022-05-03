歐陽五：彌合世界分化是當務之急

冷戰結束30年後，烏克蘭危機的爆發讓世人意識到，冷戰思維並沒有遠去。美國、西方逼迫各國站隊，再度將世界分化為兩大陣營。

應對新冠疫情，各國基於各自的文化、心理、醫療資源、社會組織方式等基本現實，作出不同選擇。不同路徑的比較、爭論本也是有益的，但「共存」方對「清零」方的指摘，以及不同群體間的互不理解和惡意攻擊，讓病毒進一步分化了人們的思想。

全球經濟復蘇進程也在分化，南北差距進一步擴大，社會階層之間的貧富差距加大，反過來又加劇政治極化。

本就存在的階層差異、東西之別、左右之爭……因信息不對稱、發展不平衡和政客操縱，被進一步放大、固化，並不斷侵蝕人們的共識地帶。這種裂痕若任其擴大，後果將是危險的。

全局觀認知 有助止損分化

其一，止損需找到「共」的部分。

分化的背後是對「己」的強調、對「他」的選擇性忽視，是「共」的消解與動力不足，這其中有現實成因。歷史學者許倬雲先生說，也許新冠疫情的發生，助長了這個時代已經存在的長期不安。安全感的缺失和確定性的不足，人們的行為傾向退回到保護自我的本能。但世界並不止有「我」，安全感的建立，恰恰需要與他者建立深刻且穩固的聯結。愈在困頓與割裂的時刻，愈要尋找、重塑人類本就存在和需要的「共」的地帶。

筆者以為，這個「共」建立在共同體的理性認知，及同理心的情感基礎上。當在美國被問到如何看待中國處理疫情的做法時，新加坡總理李顯龍回應：「我認為太平洋區域比美國更尊重中國的做法。」美國威爾遜中心發布報告認為，對華搞競爭消耗的是美國人民，但美中攜手則可促進氣候變化、疫情、貧富、科技不公等全球問題上的多邊努力。這些富有同理心和全局觀的認知，有助於止損世界的分化。

其二，溝通的黏合效應。

「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」，每個人看待同一事物有不同視角，也有自身的局限。溝通能夠讓個體在感知局部真實之外，看到整體真實。

今年博鰲亞洲論壇年會期間，舉辦了不少不同群體之間的對話會，比如中美企業家對話會、跨國公司CEO對話會、亞太企業家對話會，及「彌合全球大分化」主題對話會等。溝通具有黏合效應，能夠讓不同群體的需求、情緒被看見，促進相互理解，為達成共識與合作奠定基礎。

中道路徑 值得思考探索

其三，中道的可能性。

最近的法國大選結果，馬克龍戰勝極右翼政黨「國民聯盟」候選人馬林勒龐，成功連任，可看作中間派對極端派的勝利，一定程度上表明人們對中間路線的傾向。

最近幾十年，全球極化政治興起，一個大背景是貧富分化的加劇；而中間路線的傾向，又表明人們對穩定性的需要和對彌合分裂的期盼。

連任之後的馬克龍要面臨的主要挑戰，是如何讓「兩個法國」和解。烏克蘭問題亦如是——美國前國務卿基辛格早就提出，一個明智的美國對烏克蘭政策，是需要尋求一種讓烏克蘭的兩個部分相互合作的方式。明智的烏克蘭領導人，會選擇在他們國家不同地區之間實現和解的政策。

彌合世界分化，需要的是和解的意願與能力。中道的可能性及實現路徑，值得思考和探索。

作者是時事評論員

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[歐陽五]