納扎爾拜．葉爾肯：烏克蘭「反俄記憶」的全面統一

自烏克蘭國防軍於4月初收復扼守通往基輔的西北關鍵重鎮布查之後，屍橫遍野的殘忍現狀不僅隨即震驚全球，而且還嚴重痛擊烏克蘭民族的自尊與情感，留下了清澈可見且難以癒合的民族創傷，即全民性的「屠殺記憶」。

不同於沙俄時期的反猶之敖德薩慘案，以及蘇俄時期的大饑荒與大清洗，此次民族創傷作為「鈕扣」，已將烏克蘭境內主體民族與非主體民族所遭受的、近代一系列毫無人性的預謀性「悲劇」整合為一，構建出可自西向東深入影響歐亞大陸「心臟地帶」的全新區域「反俄集體記憶」，其影響範圍與程度，直接取決於未來全球地緣政治格局的進一步突變，而非單一的俄烏戰爭之後續發展。

讓人難以置信的是，無比肥沃富饒的烏克蘭大地曾經「顆粒無收」，成為倖存者所永記的人間地獄——蘇維埃時期的烏克蘭大饑荒所直接造成的人口損失，與當今受俄羅斯「特別軍事行動」影響所迫而逃離烏克蘭的難民人口幾乎相當。但是，相較於90年前經歷過厄運的祖輩，活在當下的烏克蘭兒女，可在以波蘭為首的「反俄命運共同體」鼎力相助下，強而有力地抗拒克里姆林宮的「命運安排」，進而獨立續寫屬於自己的民族自由史，用自己的血肉築起新家園。

大清洗與大屠殺的相互重構

起始於列寧時期，並且在斯大林獨攬大權之際變本加厲的「大清洗」運動，首先不僅徹底摧毁了烏克蘭民族精英之知識分子階級及其本土思想，而且還同時對基層民眾造成了終生難忘的病態恐懼，將「膽怯」植入至每一名公民的骨子裏，導致「自由」成為難以想像的奢侈。

受此影響，對獨立的烏克蘭人民而言，俄羅斯總統普京所開啟的「非軍事化」與「去納粹化」軍事行動，實則等同蘇聯解體後的新一輪「大清洗」，其目的是扼殺烏克蘭公民的自由思想與獨立意志，最終使其再度「奴化」。

敖德薩慘案與布查慘案的對接

眾所周知，沙俄是近代歐陸早期最仇視猶太人的專制國家，其迫害程度在1905年達到巔峰，並且引發駭人聽聞的敖德薩慘案，導致大量居民被迫背井離鄉，以及百萬東歐猶太人的命運籠罩在恐怖陰影之下前途未卜。

此案與該時期的德雷福斯事件（Dreyfus affair），一同成為扭轉包括當時猶太復國主義創始人赫茨爾（Theodor Herzl）在內、多數身居歐陸各國且具有猶太血統或出生背景的上層精英之自我認同與民族觀的分水嶺，迫使其事後專注於獨立的猶太民族「何去何從」的相關政治與文化歸屬問題。

蘇維埃俄國與納粹德國對猶太民族和所屬意識形態的迫害，達到了史無前例的高度，即種族滅絕；而現階段呈現在世人面前的布查慘案，作為烏克蘭「民族受難」的縮影，因其自身的極度相似性，已與上世紀亂世當中，飽受納粹大屠殺與蘇聯捕殺所折磨的烏克蘭猶太人「民族記憶」連為一體，為鞏固烏克蘭現有之民主，奠定了新基礎。

與此同時，現任烏克蘭總統澤連斯基作為該國首名猶太裔民選總統，在國難當頭之際以身作則，通過實際行動證明自己不僅僅是維護國家主權統一、領土完整及國民安全的捍衛者，而且還是誓死不屈的愛國者，而非所謂異族或叛徒。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]