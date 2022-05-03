黃俊瑯：摒棄口號式青年政策

落實青年發展委員會頂層功能

青發會在2018年由青年事務委員會改組而成，把這個政府機構升格為由政務司長帶領、具政策協調及建議功能的委員會。這個委員會升格的背後原因，相信就是回應社會對香港青年政策的高度關注，所以可以見到青發會的職權包括監督政策落實、督導及推行持份者協作、收集政策意見等。換言之，政府設立這個機構是極具意義，有頂層協調能力之餘，亦有制定政策的味道。可惜在過去4年裏，除了一般沿襲前青年事務委員會的批款功能外，沒有看到結構性的發展。

筆者認為，要貫徹落實、善用青發會的架構定位，加強議政及收集意見功能。青發會應在定期會議上討論現有的青年相關議題，再具體設立委員會分工，並通過公務員系統協助制定政策。好處有三：第一，政府機構已有恆常單位討論關於本地青年的議題，提升政府內部對相關議題的熟悉度及關注度；第二，提供平台加強參政議政，討論及參與政策制定是重要的一環，讓委員會成員參與政策制定回應青年需要；第三，善用民間資源，收集實際情况。非官方委員大都是來自民間，可以發揮他們的優勢，通過他們在社會收集意見，定期制定「青年政策及議題進度報告」。這樣從政府內部出發，落實執行委員會的功能，絕對有助加強政府了解社會情况，更可以發揮委員的作用。

助基層青年向上流 從職業技術培訓開始

去年多間自資院校收生不足，最差的院校只達預期收生人數一成。除了出生率及社會因素導致此情况之外，相關自資院校的副學位認受性，多年來在社會備受討論。但這次關注點不是在教育層面，而是青年出路。一直以來，香港年輕人的發展都依靠學業成績。大家都知道，分數高者可進入較有前景的大學課程，例如醫學、法律等；成績差的只能找一間願意錄取的大學，難談學習興趣，這樣的學習是浪費時間的。如果社會同時有一些職業導向的學位課程，配合市場需要，這既可讓年輕人找到自己有興趣的職業發展，也可達至多元人才發展。

因此，除了傳統學科，政府在青年培育上應加強職業技術培訓，因為不是所有青年對傳統學科都有興趣，政府的青年培訓策略應同時從職業導向出發，讓部分不擅長傳統學科的青年有更多選擇，例如數碼娛樂、工程相關等，使他們畢業後能有一技之長，一方面提升本地技術人才輸出，另一方面亦讓青年有更多出路選擇。

在香港成長的青年朋友，一個最大優勢是具備國際視野。香港是國際金融中心，長久以來青年在發揮本港與國際接軌的功能上有重大意義。現時我們的政策除了講求與粵港澳大灣區接軌——即政府經常強調的「背靠祖國」，面向國際更為重要。原有的政策應擴大範圍，例如創業計劃應由粵港澳大灣區擴展至RCEP（區域全面經濟伙伴協定）地區、政府海外辦事處提供更多實習和就業機會等，目標是維持香港長遠的國際定位優勢，輸出國際人才，亦更能發揮香港青年的獨特定位。

時間不等人 挽回青年民心最重要

青年民心不穩是事實。除了社會因素，香港發展前景、向上流的機會，甚至能否安居樂業，都是令本地青年憂慮以至心灰意冷的原因。時間不等人，口號式的青年政策，香港已經談了近10年，但大學生畢業後的工資水平與20年前差不多，上樓更愈來愈困難，出路機會甚至沒有增加。新政府即將上場，摒棄口號式政策、提出可行又能夠貫徹落實執行相關工作，才是解決問題之本。

作者是新思維副主席

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[黃俊瑯]