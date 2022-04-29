曾志豪：毋須捍衛的新聞自由

歷屆行政長官不論「競選」還是「當選」時，都曾被問到類似問題，他們大都非常「有誠意」的展示捍衛的決心，梁振英當日甚至還當眾簽署了記協的《新聞自由約章》。

以往官員都會表達對新聞自由的重視，唯獨來到李家超的時候，居然傳達出「新聞自由毋須捍衛」的信息。

根據李家超的講法，一直存在的東西便不需要「捍衛」，那麼過去北京說過許多「捍衛一國兩制」的說法，難道代表一國兩制過去一直都不存在嗎？

駱惠寧曾在特區政府和香港中聯辦舉辦「『國家憲法日』座談會」發言，表明「只有牢固樹立憲法意識，堅決捍衛憲法權威，『一國兩制』實踐才能保持正確方向」。同理，難道「憲法意識」不存在，所以才會有需要「捍衛」嗎？

還是說，一國兩制、憲法意識需要捍衛，唯獨「新聞自由」就毋須捍衛了呢？

香港記者協會被愛國報章點名「自行解散是唯一出路」，但記協的罪名卻是「不是記者專業的團體，而是一個長期受外國政治勢力操控的政治組織」，罪證卻是「每年跟『國際特赦組織香港分會』等組織聯合舉辦的所謂『人權新聞獎』」。

這些罪名全部「莫須有」，提到的「組織」截至目前都是「合法組織」，合作何罪之有？

外國記者會停止舉辦今年的「人權新聞獎」，理由是「對香港新聞『紅線』的不確定性，不希望誤觸法網」。林鄭月娥特首回應卻是「有關獎項由私人機構舉辦，若機構決定不舉辦，無法評論有關做法」。之前有外資擔心修訂《個人資料（私隱）條例》影響資訊自由，提出撤資；當時特首的回應雖然強硬，卻也提到政府相關部門樂意和外資公司見面，聽聽關注在哪裏。

可以看到，外資威脅要撤離，特區政府不會放任不管；新聞行業同樣表達對香港法例「紅線」的擔憂，特區官員「愛理不理」，特區的態度都很明白了：「新聞自由」不是有報道的自由，而是任由權貴批評的自由；新聞組織唯一自由便是「離開香港」的自由。

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]