梁佩宜、葉兆輝：從兒童自殺個案報告說起——精神健康教育 3層支援須齊備

根據最新的《「兒童死亡個案檢討委員會」第五份報告》（2021年，下稱報告），其中35宗兒童自殺個案顯示為有自殺迹象（約59.3%；註），而沒有自殺迹象的則有24宗（約40.7%）。值得深思的是，如果我們能及時察覺到那些自殺迹象，是否就可以避免悲劇發生？當然，世上沒有如果，當教育局投放了這麼多資源於學童精神健康上，學校亦注重師生身心發展，那我們可以如何再做得好一點？正所謂，為我們的學童行多一里路。

實踐「普及性支援」 困難卻有效

根據同一份報告，委員會給教育局、學校和教師建議了一些方法，其中包括：培訓教師識別自殺迹象、提升訓導老師輔導技巧、提升教師對學生困境的敏銳度等等……結合以上的建議，再加上教育局一直以來的政策，作為教育工作者是否可以將這些要點化零為整？可以如何做到精神健康的3層支援？可以如何有效地運用為有精神病患的學生提供的「學習支援津貼」？

相信學校於提供第三層和第二層支援層面並不困難，因為當識別出有需要的學生後，適當的人力和物力便會「自動埋位」，例如：社工、訓輔組老師、班主任和科任老師，在個別或小組輔導、功課測考調適、專業轉介、彈性上學時間等等，都會按照學生需要而調整。

困難的地方，應該就是如何實踐第一層普及性支援。最有效的第一層支援是影響人數最多和效果最明顯的，例如將精神健康課題融入課程，教師直接教授學生抗逆力、樂觀、自我接受、感恩等概念。而學校活動和分享則配合其課程發展，務求將課堂內的理論變成課堂外的應用。

精神健康跟學業成績有正面關係

香港大學賽馬會防止自殺研究中心於2015年開始，發展一套循證為本的課程，以培養學生正面態度和價值觀，促進中、小學生的精神健康。課程及活動的框架着重學生的生理、心理和社會人際關係。但本中心過往在學校推行精神健康的工作時，都需要在學生繁忙的課程編排中，抽出時間讓他們學習。當中有一些學校卻擔心影響其他學科的進展，所以一些精神健康的課程只可以在小息或班主任課中舉行；又因為時間緊迫，所以有很大的改善空間。

本中心的研究數據指出，舉辦精神健康的課程，與學校的學術成績不是互相排斥，當學生們的精神健康維持良好狀况，這跟他們的學業成績有正面關係。正向體育、音樂、藝術的培訓，很多時候都會因要追趕學習進度，而被忽略和删掉，也是另一誤解和錯判。

教師的身心靈健康也是計劃的重點，網上學習資源、中心於課程上的支援、課前教師培訓和共同備課，可以幫助教師應付有限的教學時間和對教授精神健康的課題信心不足之問題。老師也需要更多的空間和支援，幫助他們處理自己的精神健康和有足夠能量去應付學生的挑戰。

家校攜手合作 培養心理健康

不同主題的減壓體驗工作坊，亦容讓學生、教師和家長接觸多種照顧自己的方法。根據報告，家庭對學生的精神健康影響十分重要，尤其是離婚、單親和再婚的家庭。能夠及早辨識及提供有效的支援是最重要的。推動精神健康的項目和活動只是一種方法，實需要全校參與，校長、不同組別的教師和家長都有共同信念、目標，攜手合作，才能真正落實「精神健康三層支援」服務，培養師生的心理健康。希望政府也要積極回應怎樣有效提升本地整體精神健康的問題。

最後，每宗學童自殺都是令人惋惜的。經歷了5波疫情，社會上瀰漫着消極氣氛，現在是最需要精神健康的年代，亦是教育大眾關注精神健康的最佳時機。

註：自殺迹象包括留下自殺字條、情緒化／激烈的行為、口頭示意或威脅會自殺，及過去有企圖自殺的紀錄

作者梁佩宜是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心教育心理學家，葉兆輝是香港大學香港賽馬會防止自殺研究中心總監

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[梁佩宜、葉兆輝]