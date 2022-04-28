陳帆川：Netflix股價暴跌 訂閱制現危機？

Netflix擁有不少風靡全球的原創作品，但其電影的質素欠佳也是眾所周知，不但香港網民常常投訴該平台「冇嘢睇」，在Google以英文輸入「為何Netflix」（Why are Netflix），第一項搜尋建議即是「為何Netflix電影那麼爛」，可見Netflix多爛片是全球共識。

與此同時，它的競爭對手一邊搶客，一邊將影片撤出Netflix，令Netflix上的爛片比例更高，即使偶有佳作，也供不應求。

說訂閱制過時 言之尚早

有外國評論認為，訂閱制巨頭無法延續用戶增長的神話，顯示訂閱制不合時宜，甚至將之形容為消費陷阱，因為訂戶無論有沒有看片，都會在不知不覺間每月自動付費。評論認為消費者將傾向按喜好買片，不看就不付費。

不過，按喜好買片即是走回頭路，串流平台無法壓低價格，消費者不如直接入戲院。據彭博報道，連iPhone都可能在未來實行訂閱制，讓用戶長期課金用電話，軟件更沒有可能脫離訂閱制。

Netflix用戶數在新冠期間不正常地暴增，如今封鎖結束，用戶回跌其實可以理解，只不過Netflix不止是一家串流公司，還是美股龍頭FAANG（facebook、Apple、Amazon、Netflix、Google）的一員，股民對它無限期增長的期望落空，才令它一下子跌落神壇。

亦有評論認為，Netflix其實不屬於科技公司，反而更貼近一家影視企業，因此股民對它的增長期望並不合理。不過即使Netflix的科技成分比起其餘4家巨擘弱，但它善用數據揀選和推薦內容，毫無疑問是一件科技產品。只可惜其獨家作品無法有效挽留新用戶，沒有建立起經濟護城河（economic moat），而用戶想從Netflix轉換至其他平台，也幾乎沒有成本可言。

為了挽回劣勢，Netflix計劃推出經濟套餐，但用戶需要看廣告。這或能在短期內催谷訂閱數，但終究沒在追加銷售（upsell）上下工夫，沒有從現有用戶的口袋賺更多的錢。如果它效法韓劇的吸金手法，在播放劇集之餘同時推銷演員的服飾，相信已能大幅提升從每用戶所得平均收入。試想像如果它當時在《魷魚遊戲》每集片尾出售相關服飾，收入有多驚人？

說訂閱制過時，肯定言之尚早，只好奇Netflix會否因危機而再次破舊立新，在串流平台大亂鬥之中脫穎而出？

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]