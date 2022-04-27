李嘉恒：解決老問題 把握新機遇 ——對未來特區施政期望

改革體制 以新思維解決問題

美國及其盟友持續打壓中國，並企圖透過香港抹黑中國，削弱中國的國際話語權，因此香港仍會面臨來自西方的制裁和干預。反修例事件和新冠疫情，使香港長期存在的深層次社會民生問題變得更棘手，為本地社會帶來不穩定和混亂。

在嚴峻且複雜的環境下，香港必須與內地及一體化的歐亞地區更緊密聯繫，獲得更多社會經濟發展的新機遇。過去許多施政改革都受到各種力量阻撓而質變，為應對未來挑戰，香港需通過體制改革，提高管治能力和施政效率。

回歸以來特區施政以程序為先，在瞬間變色的環境中，冗長程序使政策推行錯失時機、成效大打折扣，甚至失去政策原意，導致深層次社會民生問題基本上沒得到解決。過去以行政主導的施政方式，更愈趨保守謹慎，跟不上世界大變，香港需大膽的新思維來解決社會問題。

過去3屆特首選舉，均由兩名或以上候選人競逐。在西方民主影響下，候選人為爭選票，經常憑藉民粹訴求與媒體操作以打擊對手威望，不同意識形態互相攻擊，造成社會內部出現嚴重價值分歧。李家超成為是次唯一候選人，能減少因選舉而造成的社會分歧，更能集中社會焦點，共議未來施政方向。

以人民為中心 提升「幸福感」

李家超日前公布主席團及顧問團，不乏政商界、學者及專業人士，除了反映團結各界之意，不同背景成員帶來各種不同觀點，更有助以創新方式解決問題。展望將來，筆者期望新一屆特區政府能以人民為中心，提升市民的「幸福感」。

新一屆政府要堅持「住房不炒」原則，滿足市民住屋需要。土地房屋供應短缺問題一直限制香港發展，公屋單位供應緊張，一般家庭申請平均輪候時間長達6年，基層家庭迫不得已蝸居於劏房或板間房，高昂租金造成經濟負擔，惡劣居住環境影響身心健康。過去多年，私樓在供應短缺下炒賣風氣熾熱，樓價升幅遠超一般市民所能負擔，貧富差距愈來愈大。近年公屋、私樓都出現「納米化」，人均居住面積愈趨細小。針對土地房屋問題，除大規模增加供應、重建置業階梯，新一屆政府更要堅持「住房不炒」原則，將具投資價值的商品房屋分隔開來，讓不同階層市民按自身需求及能力得到宜居安樂窩。

再者，香港經濟在第五波疫情後需注入新動力，須把握「RCEP機遇」。香港作為國際城市，需有宏觀戰略藍圖，以把握國內外經濟機遇。隨着《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）今年1月生效，超越歐盟成為世界最大的自由貿易協議，香港應與東盟10國加強聯繫，極力爭取加入RCEP，促進本港經濟多元發展，平衡歐美貿易保護主義對本港經濟的負面影響。香港亦可發揮一國兩制獨特優勢，成為RCEP其他成員與大灣區之間的橋樑，從中得到經濟動力。港府多年來銳意發展九龍東成為本港第二個核心商業區，新一屆政府應參考融入大灣區的北部都會區發展策略，以發展九龍東各種對接RCEP的貿易支援中心和服務。

最後，香港未來的可持續發展，在於本地青年人才的投入，政府須重視與青年溝通。縱使國家及香港未來機遇處處，但在缺少上流機會下，強烈「失望感」令部分本地青年選擇「躺平」。青年發展重點不止物質，更要滿足精神及心理需要，令青年感受及捉摸到未來，創造合適土壤讓青年發揮所長。於平等及互相尊重下的對話溝通，是打破本地青年在西方媒體渲染下對國家發展所產生偏頗看法的必要條件。更重要的是，透過實質社會改變，使本地青年對國家及香港發展重拾信心。青年意見多元化，新一屆政府應設青年事務專員，專職整合青年群體意見，並協調各政策局回應青年的需求。

國安法實施後首場特首選舉，意義在於如何體現「愛國者治港」及全面準確落實一國兩制，超越西方民主意識形態之爭。選舉在第五波疫情尾聲中進行，疫後社會重建刻不容緩，期望新一屆特區領導班子帶領社會在疫後重啟經濟和民生發展，為香港重新奠定基礎。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[李嘉恒]