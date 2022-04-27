周小松：未來特首必須事不避難

從數據所看，即使市民仍然就業，但工資變幅卻趕不上通脹，根據統計處《2021年收入及工時按年統計調查報告》，去年5至6月本港僱員每月工資中位數為1.87萬元，僅比2020年同期上升1.6%；但去年影響基層、反映基層生活的甲類物價指數，比2020年上升2.9%，反映僱員的工資購買力下跌。

最低工資應每年檢 加強青年職業教育

本港勞動人口約380萬，他們部分是家庭經濟支柱，因此要改善基層生活、扶貧滅貧，適度有為的勞工政策絕對是一服良方。以兩年一檢的最低工資為例，現時以37.5元時薪的最低工資水平受薪的僱員有1.43萬，由於去年檢討時，最低工資水平首次被凍結，以致這些基層從業員的工資連續4年維持在37.5元水平，大幅落後通脹。我們應考慮更貼近經濟趨勢的一年一檢方式，免基層生活水平嚴重落後。

另一方面，來屆特首要解決跨代貧窮問題，着力改善青年就業及發展，以加強職業教育為方向，解決本港產業單一、「工字不出頭」的固有問題，讓青年看得見希望、觸得到夢想。本港許多具發展前景的行業，包括建造業、機電業及護理業等一直有職位空缺，行業待遇及發展逐步完善，但偏偏較少年輕人願意入行，或受教育制度側重學術所影響。

以今次疫情下的護理業為例，院舍爆發時人手緊絀，當局為解決危機，向從業員發放抗疫津貼，鼓勵他們緊守崗位，改善待遇後也吸引了5500人應徵臨時合約照顧員。長遠要吸引青年入行，當局須有完整人力規劃，也要改善行業待遇如薪金、晉升階梯，讓青年日後憑着持續進修，晉升到院舍管理層位置；甚至提供資助，推動年輕從業員認識樂齡科技如何結合服務、增加工作成功感等。

國務院港澳辦主任夏寶龍在去年的「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會中，就管治者提出更高的新要求，「不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。也就是說，他們不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」。除了勞工政策，香港仍有多項議題需着手處理，包括增建房屋、紓緩公營醫療機構壓力、更好把握大灣區發展機遇及盡快通關等，因此未來特首必須有執行力、有魄力、敢於擔當、穩定社會，能幹事也要幹成事，勇於為香港移開一座又一座大山，帶領市民同創新篇。

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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[周小松]