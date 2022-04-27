邱勇：房策需量質並重 期望競選政綱有突破

鑑於嚴峻的房屋問題會為社會增添不穩定性，不利香港的管治，中央政府不得不在去年為港府定下「告別劏房」的指導目標。

房屋政策不是數字遊戲

最近發展局長黃偉綸提議，部分社區隔離設施可在新冠疫情緩和後，改作過渡房屋。筆者對此不表反對，因為過渡房屋實為特區政府有序告別劏房的路線圖中所不可或缺。

可是，政府不能只把房屋問題簡單地看成一堆數字，而忽略「宜居」層面。現有隔離設施大多位置偏遠、交通不便，未能顧及劏房住戶的工作、上學等實際需要，周遭亦欠缺社區配套。事實上，政府在推行酒店及賓館過渡房屋先導計劃時，着眼於援助酒店業，多過為基層市民設想，故此，相關政策對劏房戶來說很不「貼地」、幫助有限。這些過渡房屋的租期一般都只有兩年，難吸引劏房戶遷入。

再者，政府不應止步於資助提供過渡房屋，更加應該支持社會房屋（social housing）或「第三部門房屋」（third sector housing）在香港的長遠發展，打破固有公私營房屋供應的二分思維。

居住正義未彰 宜居之路尚遙

香港公屋編配主要是以申請先後次序為基礎，而私人市場則用可負擔能力分配房屋資源，我們正好欠缺一個以需要為本（need-based）的房屋分配體系，去照顧那些被公私營房屋「排斥」的人士，或經常被邊緣化的租戶（如單親家庭和更生人士），為他們提供可負擔的住房。社會房屋的分配較靈活及富彈性，可根據申請者實際情况（如急切性）決定優次，這種制度剛好可以彌補公營和私營房屋的不足。

「劏房圍城」是一個社會現象，是歷屆特區政府房策失敗的結果，但同時亦是提升港人居住質素的契機。其實適住權保障、最低人均居住面積等，與劏房問題息息相關，但礙於政府因循路徑依賴（path dependence）的官僚作風，而遲遲未獲正視。例如，立法會秘書處早在1999年就私樓住屋標準——當中包括空間標準（occupancy standard）及住宅宜居性（housing fitness）——做了一些基礎研究，只不過最後不了了之。台灣在2011年已有《住宅法》，為市民訂立了基本居住水準。反觀香港這個大都會，居住正義（housing justice）長久以來都未得到彰顯。

筆者認為，來屆政府既應避免「告別劏房」目標流於口號，更需要摒棄過往重量不重質的思維，令香港成為更宜居城市。期望李家超的政綱，能在房屋這個議題上有所突破。

作者是嶺南大學研究生院、社會學及社會政策系教授

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[邱勇]