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陳景祥

筆陣

筆陣：當金融成為武器／文：陳景祥

【明報文章】俄烏戰爭徹底改變了世界。蘇聯解體，學者福山提出「歷史終結論」，認為從此再沒有意識形態之爭，現在看來是大錯了。歷史似乎正在重複，再次返回兩大集團對峙的局面，世界從此不一樣。

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