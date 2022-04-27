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2022年4月27日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：當金融成為武器／文：陳景祥
聞風筆動：FCC主席自動連任 人權獎料明年難復辦 ／文：李先知
邱勇：房策需量質並重 期望競選政綱有突破
馮可強：落實全面管治權的廣度與深度
劉銳紹：公道達而私門塞 公義明而私事息──香港施政如何思昔撫今和鑑往開來
周小松：未來特首必須事不避難
李嘉恒：解決老問題 把握新機遇 ——對未來特區施政期望
筆陣：當金融成為武器／文：陳景祥
【明報文章】俄烏戰爭徹底改變了世界。蘇聯解體，學者福山提出「歷史終結論」，認為從此再沒有意識形態之爭，現在看來是大錯了。歷史似乎正在重複，再次返回兩大集團對峙的局面，世界從此不一樣。
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筆陣：當金融成為武器／文：陳景祥
聞風筆動：FCC主席自動連任 人權獎料明年難復辦 ／文：李先知
邱勇：房策需量質並重 期望競選政綱有突破
馮可強：落實全面管治權的廣度與深度
劉銳紹：公道達而私門塞 公義明而私事息──香港施政如何思昔撫今和鑑往開來
周小松：未來特首必須事不避難
李嘉恒：解決老問題 把握新機遇 ——對未來特區施政期望
聞風筆動：FCC主席自動連任 人權獎料明年難復辦 ／文：李先知
邱勇：房策需量質並重 期望競選政綱有突破
馮可強：落實全面管治權的廣度與深度
劉銳紹：公道達而私門塞 公義明而私事息──香港施政如何思昔撫今和鑑往開來
周小松：未來特首必須事不避難
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