狄志遠：如何維持香港的國際定位？

經濟——強化國際招商引資政策

不少國家及地區會落實招商引資政策，吸引外資進駐。香港面向國際，背靠內地，既是「國際的香港」，亦是「中國的香港」。

在作為國際金融中心的身分上，香港要制定更多有利於不同行業的招商引資政策，例如落馬洲河套區，會否有稅務優惠政策、地價政策等，吸引全球先進製造企業到香港設廠或投資？這有利於香港科技、金融以至人才發展。

作為中國的一個重要特區及對外城市，香港特區新政府要從政策上落實如何擔起「人民幣國際化」的重要工作，發揮好香港的國際定位優勢。

文化——國際人才匯聚點

香港另一個重要的國際特色是匯聚全球人才，無論來自什麼國家地區的有志之士都願意到香港發展。

新政府在例如「優才計劃」等的政策角度上，要思考會否有拆牆鬆綁的空間，增加海外人才到香港發展的機會，讓香港持續在不同行業中成為人才匯聚的領軍城市。

法治——國際城市的重要基石

香港在《基本法》下實踐一國兩制，而法治是其中重要一環。香港實施普通法制度，而處理不少仲裁及法律事件，都有賴於獨立的司法制度，令國際企業及人才願意到有法律和法治根柢的香港發展。近年《港區國安法》落實，國際社會確實擔心香港的法治不再。政府應加強對外宣傳，並切實在具體的事情中，顯示有決心維護香港的法治，釋除國際企業對在香港發展的憂慮，讓香港歷史悠久的司法系統，能繼續成為香港這國際城市的基石。

香港是國際之都，但近年備受反修例社會運動及新冠疫情肆虐影響。要維持香港的國際地位，新政府必須提出切實可行的方式並落實之，摒棄口號式的方法，這樣才能讓香港發揮所長。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]