歐陽五：轉折關頭 香港特首應有三大質素

中央更重視港優勢 新特首應抓住國家「接口」

第一，全球視野。香港是國際之都，但近年的激進政治卻表現出強烈的本土傾向，側面反映出客觀世界視野的缺失。世界很大，除了少數西方發達國家，尚有大量發展中國家在探索適合自身的現代化道路，西方模式並非唯一的最優解。如今俄烏衝突帶來世界地緣政治格局變動，西方主導的全球化遭遇其內部民粹阻力，未來世界充滿變數和風險。

香港的確定性在哪裏？無疑在國家。未來的特首應擔起香港融入國家發展大局的歷史使命，擯棄狹隘的「香港本位主義」。當下，中央更加重視香港的特殊優勢和獨特作用，一系列戰略規劃中都有「香港角色」，香港融入國家發展大局的「接口」在不斷增多。新特首應帶領香港抓住國家的「接口」，勿令港錯失發展良機。只有以國家為後盾，香港的國際化才有支點、能行穩致遠。

第二，果敢有為。政務官是香港政治生態的重要構成部分，但形成於港英時期的政務官系統，專注執行而缺乏政治決斷，只懂「小政治」而不懂「大政治」。執政團隊的左右搖擺、進退失據，在今年香港疫情的應對中一度招致臧否。因此，未來特首應涵養管治的意志、能力、擔當和勇氣，致力提升特區政府管治效能。

要敢於破除既得利益藩籬 為民爭權益

這意味着未來特首要有改革積弊的魄力和進取心，不拘泥於形式，而更重實效。要令行政體系有更多開放性，吸引新血參與治理，培育更具活力、視野寬廣的公務員隊伍；要敢於破除一定的既得利益藩籬，為更多民眾爭取權益及保障。改革必會遭遇分歧、衝突，但只要大方向是有利於國家和香港，相信未來特首的決策一定會贏得更多堅定支持。

第三，務實貼地。年前，哈佛大學著名哲學家米高．桑德爾出版《精英的傲慢》一書，揭示精英與民眾脫節對社會的破壞。事實上，香港的政務官系統正是一種「精英式」訓練，而精英的自信容易變成自滿，使政策的制定與執行脫離民眾切實需求。

今後，新特首應強化特區政府與基層民眾的聯繫。政府制定政策，需進行廣泛的社會調研，傾聽民意，紓解民生之困。同時政府應做好政策宣講與傳播，令民眾理解政策的初心與實現方式，從而形成執政團隊與市民的良性互動。

香港即將迎來回歸25周年。新特首將交出怎樣的歷史答卷，固然值得期盼；但這份答卷更是一份集體書寫，離不開社會各界和全體港人付出共同的智慧、勇氣、行動。

作者是時事評論員

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[歐陽五]