楊達：烏克蘭危機促使芬蘭瑞典加入北約

雖然芬、瑞兩國領導層強調，當局必須認真考慮相關議題，而且達至全民共識尤為重要，但是從種種迹象看來，它們加入北約很可能只是遲早問題，而且不擔心俄國的強烈反應：芬蘭外長哈維斯托評論俄方宣稱兩國會面臨「軍事和政治後果」時顯然不以為然，並表示「以前都聽過這樣的話」。

冷戰後兩國同北約合作30年

值得世人關注的是，芬蘭和瑞典在冷戰結束後30多年以來，其軍方已經在多方面同北約緊密合作，武器裝備也同西方主流看齊。如今主導兩國政壇的中左派政黨在民意推動下，終於考慮放棄不正式加入軍事同盟的國策，似乎只是多年來趨勢，順理成章的結果而已。

芬蘭在漫長的冷戰時代嚴守中立，是該國在二次大戰後遭遇的直接後果。1939年8月，納粹德國同蘇聯締結《德蘇互不侵犯條約》，兩國還簽訂一份秘密附加協議書，內容涉及瓜分勢力範圍，蘇聯得以掌握芬蘭、愛沙尼亞和拉脫維亞，並且在波蘭「發生領土和政治變動」之時，蘇聯可以併吞其東部區域。

歐戰爆發後，蘇聯強迫波羅的海三國接受其駐軍，又以保護列寧格勒安全為由，向芬蘭提出領土要求。在赫爾辛基拒絕涉及破壞領土完整的要求之後，蘇聯於1939年11月30日入侵該國，芬、蘇「冬季戰爭」爆發。這場看似實力懸殊的軍事衝突，因為芬軍有效抵抗，加上蘇軍深受1930年代「大清洗」運動打擊，雖然投入大量兵力，表現卻十分不濟而且損失慘重，結果蘇聯不能實現佔領芬蘭全境的企圖，而芬蘭得以保衛其獨立，但喪失超過3.5萬平方公里領土。

1941年6月，納粹德國發動「巴巴羅薩行動」，揮軍入侵蘇聯，芬蘭於是同德國合作，力圖奪回早前喪失土地：該國在1941至1944年間與蘇聯的軍事衝突，史稱「繼續戰爭」。二戰後期的蘇軍，無論在質和量都大為進步，在其反攻過程中，芬軍全力抵抗，最後還是不得不接受苛刻的停戰條件。

芬軍在戰場上的出色表現，的確為維持國家獨立，在二戰後不至於淪為蘇聯衛星國創造條件。然而，芬蘭畢竟在戰時同德國合作，英國亦因此對其宣戰，該國在戰後難逃被視為戰敗國的遭遇。在1947年《巴黎和平條約》規定中，芬蘭軍隊人數、空軍飛機持有數量等都有限制。而根據1948年《蘇芬友好合作互助條約》，雙方保證不會加入針對對方的同盟，意味着芬蘭成為中立國家。

芬蘭在冷戰時代刻意在東西方之間保持平衡，其軍隊武器裝備來自蘇聯、西方和國內工業，比如自行研製RK62制式步槍，以蘇聯卡拉什尼科夫設計為藍本，空軍在冷戰後期同時掌握瑞典紳寶J35「龍」式和蘇聯米格-21bis戰機。

隨着冷戰結束和蘇聯解體，強制芬蘭維持中立的外部環境消失，該國在1990年代起迅速加入西方主導機構：1994年與瑞典同時參加附屬北約的「和平伙伴關係計劃」；1995年加入歐盟，同年空軍開始裝備美製F/A-18C/D「黃蜂」式戰機（註）。

波羅的海或成北約「內湖」

瑞典在17和18世紀是獨佔一方的帝國，曾控制波羅的海一帶。該國於19世紀初拿破崙戰爭後成為中立國，此後200年間，得以避免捲入蹂躪歐洲的軍事衝突。

長期保持中立，不但造福瑞典國民，也在過去戰爭歲月，為包括猶太難民在內的外國人提供保護，亦方便該國調停國際糾紛。同時，瑞典奉行武裝中立政策，掌握龐大軍事工業和研發能力，為軍備貿易大國。

冷戰結束後，瑞典加入歐盟和北約附屬機構，踏入21世紀以來，更積極參與北約主導軍事行動，計有介入阿富汗的「國際安全援助部隊」和「堅定支援特派團」，還在2014年參與打擊「伊斯蘭國」行動。

斯德哥爾摩深感來自俄國的安全威脅，於2018年恢復只是在2010年才廢除的兵役制度，而且男女都要當兵。在俄、烏軍事衝突爆發後，瑞典一反不向戰區供應武器做法，為烏克蘭提供5000具「博福斯」AT-4單發無後座力反戰車武器、軍糧、頭盔和護具。

對於國家參與軍事同盟持審慎態度的瑞典社會民主黨人而言，首相安德松對於已有兩世紀歷史的中立政策「曾經帶來好處」評語，的確代表一個時代的終結。

在俄、烏衝突爆發之前，部分國際關係學者認為，北約東擴只會為莫斯科構成壓力，有損東西方關係。如今戰爭在歐洲門前爆發，導致芬蘭和瑞典為求自保，有意正式加入北約；加上已經是會員國的波羅的海三國、丹麥和挪威，波羅的海很可能會成為一個北約「內湖」。

就安全角度言 俄已被歐洲孤立

塞爾維亞總統武契奇最近表示，該國計劃引進12架法國「陣風」式戰機，另外會購買12架二手西方戰機。塞國軍購計劃，突顯這個向來同俄羅斯關係十分密切的國家，因為憂慮維持同莫斯科軍事合作可能引發制裁，於是放棄採購俄製蘇-30SM戰機計劃，改為與其巴爾幹半島鄰國希臘和克羅地亞一樣，裝備「陣風」式戰機。事實上，該國在較早前已訂購「空中巴士國防航天公司」C-295運輸機，還有從中國引進「紅旗-22」防空導彈。

雖然德國、奧地利和匈牙利等歐盟國家，主要因為擔心經濟後果，暫時不考慮全面禁止進口俄國石油，但歐盟最終實施禁運，恐怕事在必行。如今傳統中立國家芬蘭和瑞典有意加入北約，連塞爾維亞都逐漸疏遠俄國，俄、烏軍事衝突爆發後的歐洲，各國都向西方陣營靠攏，至少就安全角度而言，莫斯科已經完全被孤立。

俄國是大國，今後仍然可以就歐洲以外的安全議題，比如在阿富汗、伊朗、敘利亞，以至中非共和國發揮影響力。問題是，遭拒之門外的莫斯科，面對擴大的北約，以及比過去重視國防的歐洲各國，將如何應對？今後歐洲會變得更安全嗎？

註：今年初，芬蘭訂購64架美製F-35A「閃電II」戰機，作為F/A-18的後繼者

作者是時事評論員

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[楊達]