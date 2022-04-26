何喜華：下任特首不能迴避的任務

第一：消滅貧窮問題 檢視最低工資制度

雖然過去兩屆行政長官將消除貧窮列為施政首要任務，甚至嘗試打破財政「金剛箍」，上調公共開支佔本地生產總值的百分比，然而貧窮人口在過去10年屢創新高，2020年政策介入前的貧窮人口多達165萬，貧窮率更超越總人口兩成（2020年貧窮率為23.6%）！

即使當局辯稱貧窮線定義下高估了貧窮人口（例如高資產、低收入的退休長者），政策介入前的數據屬假設，實際上貧窮狀况以政策介入後為準等等，但無可否認的是，各項因素在每年數據中一直存在，而政策介入前的貧窮人口連年上升屬不爭事實，尤其是經歷近兩年疫情打擊，基層勞工生活更加匱乏且抗疫力弱，可謂不堪一擊，反映貧窮人口需要額外支援。

是次疫症亦揭示過往單單依賴綜援安全網已未能照顧失業或就業不足勞工的所需，除短期推行的臨時失業津貼外，下屆政府必須全面檢討基層勞工就業保障，包括最低工資制度，並設立恒常的失業援助金。

另方面，針對貧窮社群困境，當局應在首要5個貧窮人口聚居的地區檢視問題，支援相關地域發展，識別特別社群需要，提供相關服務，務求做到「精準扶貧」。

第二：發展多元經濟 達至「共同富裕」

政策介入前的在職貧窮人口增加，亦揭示勞工無法透過自身改善經濟狀况，社會向上流動力極低。香港經濟轉型多年，絕大部分基層勞工均從事服務行業（如零售、餐飲、酒店服務、運輸等），奈何疫情困境，亦進一步突顯行業極易受到周邊經濟及政策變化影響。服務從業員的工作無穩定保障、工種零散化，在零工經濟下，零散自僱工急增，好處是工作時間自由富彈性，說穿了是無工資保障、無強積金、無僱員勞保的三無人士，收入僅足餬口，遇上任何經濟波動，自是「被開刀」對象。

在新就業形態下，政府不能保殘守缺，既要思考如何加強對基層勞工的生活保障，同時要檢視各行各業工作待遇，在發展經濟之時，亦能改善勞工待遇。

至於「再工業化」亦非不切實際，重點是應針對香港特有優勢，針對高技術或高增值行業的工種發展，包括飛機引擎維修、高消費品維修及保養服務、有機種植等，並加強行業專業化發展，建立可期望的晉升階梯。究竟如何達至中央提出的「共同富裕」，下任特首必須提出切實可行的方案。

第三：應對人口老化 加強長者及醫療服務

人口老化是另一個必然要應對的挑戰。根據統計處《香港人口推算2020至2069》，推算逾10年後（2034年）本港長者人口將多達全港總人口的三成（31%）。長者退休帶來生活、照顧乃至醫療服務的龐大需求。

在經濟方面，上屆和現屆政府先後設立並優化長者生活津貼資助，援助清貧長者生活，但長者晚年機能逐漸衰退，對社區或院舍照顧需求大增；然而長者支援服務多年來持續供不應求，輪候人數亦增。截至今年3月底，仍有近2.7萬名長者輪候資助安老宿位，輪候津助護理安老院的時間長達3年半（41個月），護養院宿位亦要近兩年（21個月）。若非每年逾7000名長者在輪候資助院舍期間離世（2020年度有4898名長者在輪候資助護理安老院期間離世，2126名長者輪候資助護養院期間離世），實際輪候時間必然更長。

社區照顧服務方面，截至本年3月底，仍有6351人輪候資助長者社區照顧服務；綜合家居照顧服務（體弱個案）／改善家居及社區照顧服務的輪候時間長達6個月，長者日間護理中心／單位的輪候時間更要8個月，服務供應嚴重不足，可謂杯水車薪。

除服務量不足，服務質素更是一大問題。第五波疫症爆發至今，累計死亡人數逾9000（截至4月24日），絕大部分屬70歲或以上長者。除了因長者接種疫苗人口比率持續偏低，高死亡率亦與長者院舍服務欠善有關，最終全港逾九成安老院舍出現感染，死亡個案中逾半屬居於院舍的人士，令院舍成為「死亡重災區」。院舍長者人均居住面積一直偏低，加上通風設備不足，只要一人染病，院友亦難倖免。民間一直要求增加人均居住面積，惟政府以增加面積會令宿位供應大減為由多番推搪，無決心提升服務的質和量。

政府除了為已亡者默哀之外，能否痛定思痛，大刀闊斧改善長者服務？此外，疫下醫療系統崩潰，揭示醫療人手和服務嚴重不足，會否決心大增醫護人手？以上種種均繫及民生福祉，下任特首在未來施政中不能迴避。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]