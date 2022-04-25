鄭立：沒有YouTube 何不用抖音？

轉危為機的表現機會

如果有「其他候選人」可以在YouTube宣傳，這多少對當事人不公平。這實在令人想起，當年美國總統特朗普被禁止在各社交媒體發言。面對社交媒體的霸道，筆者感同身受，感到荒謬、悲傷、痛心和無助，畢竟在寫這篇文章時，我自己也在臉書（facebook）被禁言30天。

不過，這也同時是當事人表現轉危為機的機會。窮則變，變則通，就像名君晉惠帝也說過，沒飯吃，何不食肉糜？沒有YouTube，何不用抖音？

這其實是很有理由的。

首先，YouTube是美國的出品，從這次事件看到，使用美國產品會有被粗暴干涉內政的問題；而抖音是中國的東西，自然比較能抵抗外國的粗暴干涉。

第二，抖音不僅在中國流行，於俄羅斯等地亦十分流行，可以有助候選人開拓接觸面到中國內地與盟邦的廣大群眾，有助香港提升國際形象。

第三，抖音比較年輕，使用者年齡層也比較低，有助取得年輕人歡心，拉近政客與年輕人的關係。

不過要注意的是，抖音流行的是很短的短片，特別是歌舞，所以不能放太沉悶的東西，娛樂性很重要。例如可以叫候選人戴上紅色帽子，先用手順時針扭90度，再大叫「出嚟啦，選委會」，之後變裝穿著黃色連帽外套，再讀出自己的競選口號。抖音上就有很多類似影片，可以好好參考，我甚至敢說這影片會爆紅。

當然，我知道有部分讀者覺得這很突兀，但最近流行的東西就是這樣。須知道，這個月最流行的片段之一，就是諸葛孔明穿著古裝跟日本女性一起參加熒光派對跳舞。穿著奇裝異服、用唱歌跳舞去推廣理念，這就是這時代的口味。我們要適應這時代，就必須接受。

如此，不僅可轉危為機，還可以讓全世界感到耳目一新，標誌着香港新時代的開始。

作者是專欄作家

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[鄭立]