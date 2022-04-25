簡慧敏：電子政務立法 提升施政效益

在立法會審議撥款的會議上，政府回覆議員提問時交代了更多細節，包括由政府資訊科技總監辦公室統籌及推行，按政策及業務範圍將部門分成不同組別，委聘顧問公司作審計；範圍包括數碼政府服務是否能透過系統及數據互聯互通，達至流程簡便；當局擬透過「智方便」讓市民同意政府部門間可交換其個人資料。從回覆可見，特區政府仍未能跳出固有思維，仍固執於「個人同意」的單一手段，而非為利民、便民和整體公共利益採取更積極行動。

電子政府審計應該是一次「政務系統整合數據共享工程研究及落實計劃」，要全面推動數碼政府建設的工作，由後台的法律制度、中間的科技系統建設，以至市民和企業前端的用戶體驗，全要進行全鏈條審視。其中最重要的，是就電子政務立法提供法律基礎，讓政府構建數據治理體系，使政府真正做到「一個政府」，數據能跨部門互聯互通，達至提升政府治理能力、優化公共服務、推動高質量經濟發展、更有效解決民生問題、滿足市民期望的目標。

部門成「信息孤島」 致決策如瞎子摸象

政府在施政和決策時，要對社會現狀有全面掌握；整合各類數據，結合成全面、立體的資訊，才能做數據化和動態的決策。特區政府不欠缺數據，只是各種數據以不同格式散落於不同部門，彼此之間互不相通，甚至想跨部門索取數據，也會以「未經同意」為由拒絕。這是守着寶山而不用，形成部門「信息孤島」，結果政府也不掌握社會現况，決策就如瞎子摸象、霧裏看花，施政欠精準，亦未能運用科技提升行政效率，未能適時回應市民和社會面對的問題。

新冠疫情徹底暴露出欠缺高效電子政務系統帶來的後果：衛生部門要人手致電查問個人資料；衛生防護中心個案追蹤辦公室要靠人致電確診者和密切接觸者，靠當事人的回憶做流行病學調查；實驗室結果初期仍要透過傳真接收；每個環節都要人手核對資料等。梁萬年教授來港協助指導防控疫情時，短短幾日就發現香港的數據分散於不同部門，發揮不到協同效應。他特別指出要用大數據資訊化手段來進行精準的流行病學調查，達至精準抗疫。惟現實是目前的法律框架、系統建設、行政思維都未能做到。世界形勢在發展，我們卻停滯不前。

數據互通不能單靠個別用戶透過「智方便」授權同意，這個想法根本不切實際，過於重視個人同意，而忽略了整體施政效益對社會發展和公共利益的重要。「智方便」是智慧政府的重要平台，但發揮的效用仍非常有限，市民對此認知度不高，至今只有100多萬市民登記；若非要查閱「電子針卡」，相信用戶數目會更低。

問題在於政府沒有全面推行的決心和行動，假如將使用「智方便」作為現金發放計劃、消費券計劃甚至申請防疫基金津貼的先決條件之一，以便發放工作，登記用戶必然大幅增長，減省行政成本，更能夠作精準支援。然而即使廣泛使用「智方便」，仍避免不了需逐一同意使用資料的程序，這絕非電子政務的理想狀况。

立法工作 不能再等

中央高度重視網絡安全和資訊化工作，多次對電子政務相關工作做出重要批示和指示。習近平總書記指出，要加快「數字政府」建設，推進政務資訊系統資源整合共用。國家積極推進政務信息化工作，早前發布的《「十四五」推進國家政務信息化規劃》是一份全面、清晰的指導文件。其他國家及地區近年亦已積極改革，例如2017年英國推行《數碼經濟法》（Digital Economy Act）、2018年新加坡為「智慧國家」計劃而制定《公營部門管治法》等，都訂明政府機構可在特定情况下（包括符合整體社會公共利益、符合當事人利益、緊急情况等）互相分享資料，同時嚴格控制不當使用資料的行為，包括有需要時將個別資料匿名。

香港已到了不能再等的地步，政府應與電子政府審計工作同步做電子政務立法。除了政府內部審視，亦應諮詢持份者，包括市民、企業、社會團體和公務員等，了解不同政務使用者及政務提供者的期望和意見。為了整體社會公共利益，立法會很樂意配合政府提供法律框架，令政府部門數據互聯互通，同時健全個人資料私隱保障制度。

作者是立法會議員

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[簡慧敏]