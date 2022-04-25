田詩蓓：制訂數碼醫療藍圖 克服新冠肺炎

內地抗疫成績不俗，不少人歸功於其卓爾不凡的資訊科技水平。在2020年農曆新年期間，內地便錄得超過670萬次網上診症服務，按年急增31%。除了遙距診症，內地亦全方位善用流動網絡、大數據、雲端運算及人工智能，推行創新措施如互聯網醫院及健康碼等，有效估算疫情、追蹤密切接觸者、檢測病毒、發布資訊及派發藥物，廣獲各界肯定。

香港數碼醫療策略未竟全功

新加坡國立大學衛生系統與當地的初創企業合作，研發及採用人工智能機械人程式，協助監察在家隔離的新冠確診個案。家居隔離患者會定時收到提示，促請他們透過通訊軟件如WhatsApp輸入維生指數；若病人的數據異常，相關醫護專家便會收到通知，並透過遙距診症即時跟進。這項流動應用程式成功穩定了2020年外籍移工宿舍爆發的疫情，自此當地醫院紛紛採用此一機械人程式，藉此監察社區內長期病患者的健康情况。

香港也大可借鏡這些成功案例，為有需要人士提供即時的健康支援。

學術研究及各國示例均已廣泛證明，在疫情下善用資訊及數碼醫療科技，將有助按優次分配醫療資源，從而維持優質和穩定的醫療服務。世界衛生組織發布的《2020至2025年數字衛生保健全球戰略》指出，「數字衛生保健策略」得以成功有賴各種因素，包括講求強而有力的管治架構，以整合一套在法律、財政及科技上面面俱到的策略，亦要培養公眾的數碼素養，並且確保相關基建設施容易使用。

可惜，早在新冠病毒肆虐之前，香港的社區基層醫療發展已是未如人意，數碼醫療應用亦停滯不前，故此可供迅即採納應對疫情的數碼科技策略也是捉襟見肘。政府必須及時找出香港醫療體系的痛點，並在考慮技術可行性及公眾接受程度後，積極推動數碼科技在醫療領域的應用。

優先推動數碼方案 增強抗疫能力

過去數月特區政府已嘗試推行個別的數碼抗疫方案，例如以互動地圖儀表板（interactive map dashboard）發布疫情最新資訊，以及透過流動應用程式和電子手環追蹤密切接觸者。然而，市民對任何收集數據的方案均仍然存疑，抱有一定戒心。

當公立醫院超出負荷，為確保受隔離人士及需要定期覆診的長期病患者均持續獲得照料，數碼方案便能大派用場。自香港爆發第五波疫情以來，坊間機構包括本地的遙距醫療龍頭「DrGo」和「DoctorNow」，及新進的線上醫療平台「iMeddy」，均相繼為新冠肺炎患者免費提供網上服務，涵蓋遙距診症、藥物配送及轉介。與此同時，醫院管理局亦再次運用遙距診症來服務非住院病人，包括為安老院的確診長者提供中醫診症服務。

第五波疫情下，香港累計有超過700家安老院錄得確診個案，當中亦可以借助機械人照顧這些病人，並同時減少接觸風險。內地很多醫院已利用機械人量度病人的維生指數，以及分發食物和藥品。香港漢森機械人技術公司（Hanson Robotics）創建的仿真護士機械人格蕾絲（Grace），不僅能執行上述任務，還能與年長病人溝通，照顧他們的心靈需要。機械人一旦量產，便能降低成本。如果政府可推出相應資助及支援措施，便能加快漢森機械人於本地及國際市場投入服務。

疫情反映香港應盡快採用數碼方案，以助公營醫療體系迎接種種挑戰。當前採取的種種措施僅屬權宜之計，更重要的是集結創新科技和醫護界的力量，攜手為香港制訂全面的數碼醫療藍圖。擁抱高科技、發展香港醫療體系，永不嫌遲。

作者是團結香港基金醫療及社會發展研究主管

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[田詩蓓]