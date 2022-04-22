林智遠：港交所疫下申報安排僵化

疫情高峰碰上業績公布死線

3月的香港過得很難！醫護、公僕及義工為市民健康而捨身忘我，在前線堅毅承擔，絕對令人欽佩，值得表揚；基層為兩餐而奔馳，受疫情影響最深；各行各業從業員為保持社會運作而奮鬥，默默耕耘，當中包括為上市公司業績公布死線而拼搏的所有人員。在疫情高峰碰上業績公布死線，他們卻舉步維艱：往返內地會計審計受阻、文件物流停滯、人員檢疫隔離甚至染疫病倒等，令通常於3月31日的業績公布死線難於登岸。

4月初港交所公告，32家上市公司未能於3月底公布業績而被停牌，主要集中內房及物管板塊。看似少數，但還有192家上市公司因審計工作受疫情影響，必須引用寬限安排以免被停牌。難以想像的是，在檢疫隔離高峰、同事一個一個染疫病倒下，會計同業及所有人員仍能堅持專業，為保持金融市場運作、為業績公布死線而搏鬥，使其他眾多上市公司在死線前登岸。其實上述192家公司現階段僅公布未經審核業績，仍須於4月底寬限期前公布已審核財務報表，才算成功登岸。

回看2020年疫情初期，各方極力爭取下，港交所與證監會終發出聯合聲明，允許受疫情影響的上市公司發布未經審核業績，以免被停牌。惟今年疫情如海嘯，幾百萬人「居安抗疫」甚至染疫，中央與各省市馳援，港府與全民傾巢而出投入抗疫之際，港交所的時鐘彷彿停擺在2020年。即使今年3月中開始，深圳、上海及不同省市相繼封控，造成一些上市公司審計工作停頓、審計資料傳遞被迫延誤或停頓，港交所仍如鐵板一塊，維持兩年前的疫情原判。不是說抗疫壓倒一切嗎？

港交所堅持的「審閱」是什麼？

有趣的是，即使上市公司趕在限期前公布未經審核業績，除須聲明「未取得核數師同意」外，更要根據上市規則附錄16的第45（6）段加上「審核委員會已審閱」字句。可是此段不是明明白白針對「經與核數師協定同意」的業績嗎？為什麼又用在「未取得核數師同意」的業績？有上市公司就因沒有說明「審核委員會已審閱」未經審核業績，在港交所堅持下，要於未經審核業績公布後數小時趕發補充公布，聲明「審核委員會已審閱」未經審核業績！

更有趣的是，什麼是「審閱」？上市公司審核委員會又怎樣完成「審閱」？經大小會計師及律師行反覆查看上市規則和其他指引文件，都找不到「審閱」的詳細解釋或指引。筆者作為執業資深會計師多年，懂得會計師公會頒布《香港審閱準則》中的「審閱」；但港交所中人卻明確指出，上市規則的「審閱」並非以《香港審閱準則》作解讀。那麼港交所又再次如鐵板一塊堅持的「審閱」，終究是什麼？

自兩年前疫情初期，筆者就以不同身分與不同前輩同業投入斡旋工作，更親身向當局列舉內地和海外早於2020年推出的具體方案，作為選項參考，期望當局因應疫情嚴峻延長各種財政申報限期，包括上市公司業績及稅務申報限期。在財庫局體諒和支持下，稅務局今年更先後三度延遲稅務申報限期；然而港交所卻仍如鐵板一塊。

保持市場運作重要，堅守法律法規重要，但市民生命健康更重要。海內外都有的例子，為何唯獨是香港不能用？今年不是第一波或第二波，是第五波了，或者又再次證實黑格爾的名句：「人類從歷史學到的唯一教訓，就是沒有從歷史汲取任何教訓。」令人遺憾的是，第五波教訓的累計死亡人數已近9000了！

作者是立法會議員、執業資深會計師

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[林智遠]