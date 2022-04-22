何偉歡、羅金義：閒置土地不閒置 釋放空間發展太陽能

令可再生能源成為雙贏

搜尋城規會網站上載自1990年代起的紀錄，過去約有14宗「擬議臨時公用事業設施裝置（太陽能發電系統）」申請，涉及綠化地帶、農地和休憩用地等；而在上網電價生效後提出申請而又成功的只有兩宗，其一是上述計劃。新地在申請書明言「擬議發展是一個獨立的申請，與附近現有住宅發展並沒有任何關係」，強調申請地帶的「農業」規劃意向不會因為擬議太陽能發電系統而受影響，仍具復耕潛力。申請書還考慮了視覺／景觀品質，將在那裏廣種植物，讓系統融入周邊環境。計劃最終脫穎而出，成功令「閒置」農地轉為太陽能發電站。

發展太陽能不可能讓地產商的買地投資回本，跟改契建房賣樓的收益相比，實在是「蚊髀」與「牛髀」之別。然而「農地」既已閒置多年，與其白曬太陽，何不加上光伏電池板才去曬？自己土地親力親為去發展，總比被捐地借地、被「共同富裕」好得多？

好事成雙，上述另一成功個案的申請者，是同屬新地的翠谷工程公司，計劃在正進行逐步修復、位於將軍澳的新界東南堆填區（自2016年起停止接收建築廢料以外的其他廢物）安裝4000塊太陽能板，每年可產電近120萬度；對社會而言，更有意義的是這足以抵消58萬公斤碳排放。

將閒置土地和修復中的堆填區在過渡期間建設成太陽能發電站，是地「盡」其用。新地背後的動機，筆者無從置喙，但此策既可在公司ESG（環境、社會和企業管治）年報大書特書，又可為香港發展可再生能源作出積極貢獻，實在是利己利群的雙贏之局。

「土地和資源有限」不再是藉口

氣候變化是全球共同面對的大危機，能源轉型是能否戰勝的關鍵。香港可再生能源發展極慢，過去似是而非的「常識」是香港土地短缺、天然資源匱乏，發展可再生能源限制多多。誠然，大型水電、傳統的生物質能和地熱能等方法在香港不可行，但根據理工大學學者就太陽能輻射傳輸模型收集的數據，香港一年有五成以上日子都有陽光，發展太陽能發電怎不大有可為？全港約30萬棟樓宇的75%天台或頂部適合裝設光伏太陽能系統，已可生產全港總用電量的10%有多，每年可減少排放300萬公噸溫室氣體，而相關成本可在3年內回本。

對於所謂土地短缺之說，去年9月《文匯報》報道卻提醒讀者，單是四大發展商（新地、恒地、新世界、長實）估計就儲備了逾億平方呎農地。但更值得市民注意的是另一個「大地主」：據立法會資料，截至2019年12月底，由港府地政總署管理的未批租土地就有1606幅，涉及391公頃，單是元朗區就有353幅，閒置土地近50公頃。今日連私人發展商也為發展可再生能源積極貢獻，政府何時才齊心迎難而上，不再繼續白費土地資源？

事實上，在閒置土地上發展太陽能發電系統的先例比比皆是。「土地問題」不比香港小的新加坡，其國有企業裕廊集團（Jurong Town Corporation, JTC）於2019年就推出「SolarLand」計劃，以新科技應對閒置土地隨時被收回發展的「風險」，採用「貨櫃式」隨插即用系統，使太陽能板可輕易拆卸遷移。運用政策配合技術，新加坡堅決要創造更多可再生能源的發展空間。什麼土地和天然資源有限，都不再是推搪藉口。

辦法總比困難多，重要戰略在於「張弛有度、能收能放」。除了SolarLand，新加坡建屋發展局還收緊了新建公共住宅條例，推出「Solar-Ready Roofs」政策，規定2017年5月起新建的公共住宅屋頂，若扣除電梯塔、水塔和抽水設備等之後尚有400平方米面積，就必須預留位置安裝太陽能板，包括電線、逆變器等電機設備的空間和管道。

俄羅斯入侵烏克蘭事件讓大家清楚看到能源是一種「武器」，而歐盟為加速發展可再生能源以擺脫對俄能源進口的依賴，打算在6月提出太陽能擴張戰略，簡化可再生能源的申請和審核程序，「拆牆鬆綁」以減少發展掣肘。

說港府在推動太陽能發展上袖手旁觀，也不公平，2018年10月推出上網電價，為此提供了經濟誘因。實施至今約3年半，獲批的太陽能系統每年可生產約2.7億度電，相等於972太焦耳，是2019年生產的74太焦耳的13倍，可見上網電價是奏效的。現在引頸以待的，是「大地主」何時更有效率地釋放土地。推動可再生能源的本地倡議團體「日出社區」，去年委託香港民意研究所進行電話訪問，顯示近八成受訪者支持政府在公園、高速公路、水塘、堆填區等空間安裝太陽能發電設施。浸會大學的研究指出，在樓宇之外，若港府釋出一定面積比例的水塘和閒置土地，太陽能可貢獻21%的電力需求。

香港應配合國家達至碳中和

也不能說港府漠視民意，今年2月環境局在立法會上列舉多項太陽能工程，包括大欖涌水塘浮動太陽能板發電先導計劃於今年首季開始運作，上述的新界東南堆填區太陽能發電試驗計劃將於本年中開展，還會分階段在新田蓄洪池和沙田城門河推行先導浮式太陽能發電系統試驗計劃。只是，這種發展速度和力度足夠嗎？據機電工程署數據，2019年香港能源使用量是286,488太焦耳，當中太陽能僅佔整體的約0.02%而已。2020年這個比例在新加坡是0.56%，當地政府還決心要在2025年將之提升到2%。那麼3年後，香港與獅城會是另一種「蚊髀」與「牛髀」之別了。

中國視能源安全為國家安全的重要組成部分，能源是人類社會發展的血液、物質基礎。中國的能源對外依存度很高，2020年石油和天然氣的依賴度分別逾70%和40%，能源轉型迫在眉睫。必須有效利用可再生能源，減少依賴化石燃料，才能在減低溫室氣體排放的同時提高能源安全。2020年中國可再生能源的發電量佔社會總用電量的29.5%；而香港環境局長黃錦星去年闡釋特首《施政報告》時，承認可再生能源佔日常發電比例僅約1%。香港作為國家不可分割的一部分，理應更盡力開發本地的可再生能源潛力，促進其使用，配合國家在確保能源安全的情况下，達至碳中和的大方向，而不是成為等待國家拉動的負擔。

作者何偉歡是香港教育大學大中華研究中心項目主任，羅金義是香港教育大學大中華研究中心聯席總監

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[何偉歡、羅金義]