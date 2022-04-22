周永新：房屋政策——李家超如何汲取教訓達成目標

雖然行政長官選舉要到5月8日才舉行，但前政務司長李家超順利當選，市民認為已沒有什麼懸念。李家超將會推出怎樣的一份治港藍圖？本月底前發表的競選政綱或可見端倪，但較詳盡的策略和方案，應要到7月就職典禮或10月發表《施政報告》時，李家超才會交代。現在市民知道的，是李家超將以「目標為本」作為他的管治方向；他亦盼望全面提升香港的競爭力及「奠定穩固基石」。至於一些深層次社會問題，李家超沒有說明，但他認為必須看到成績，一改政府過往只談規劃、不求成果的弊端。

改善民生 李家超看的是成績

什麼是香港的深層次社會問題？市民的共識離不開以下幾個：一、土地供應嚴重落後，私樓價格遠超市民購買力，公營房屋供不應求，基層家庭住屋情况異常惡劣；二、香港入息中位數自回歸以來變動不大，低收入家庭生活十分艱難，打工仔收入極度不均，年輕人對無法置業有怨氣；三、香港人口嚴重老化，公共醫療服務負荷過重，第五波疫情暴露了政府的醫療和安老措施「千瘡百孔」，情况急待解決。

以上3個深層次社會問題，歷任特首都說要正視，政黨、學者和關注團體也曾提出不少解決辦法。就算李家超對民生議題不太熟悉，協助他的競選團隊只要綜合各方意見，不難提出解決方案。筆者以下要做的，是就着以上3個深層次社會問題，看看歷任特首在處理時，為什麼總是無功而還？以及李家超可從中汲取什麼教訓？首先分析的是市民住屋困難；收入不均和醫療安老問題，留待下一篇討論。

香港經濟過分倚重地產金融

第一屆行政長官董建華上任後，隨即宣布每年興建8.5萬個房屋單位；兩年多之後，市民從特首談話中得知的，是建屋計劃「已不存在」。到2003年，香港經濟持續衰退，政府決定「停建停售」推行了四分之一個世紀的居屋計劃，董建華的「八萬五」建屋方案正式壽終正寢。市民覺得董建華做事「虎頭蛇尾」，問題出現在哪裏？

董建華所以遭遇「滑鐵盧」，有說他「運滯」，上任後即發生亞洲金融風暴，香港經濟大不如前，原已高企的樓價不斷下跌，置業者出現「負資產」，政府財政長時間入不敷出；在這情况下，董建華怎能大興土木興建公營房屋？私人發展商怎會有興趣向政府買地？

不過這只是表面上的解釋，歸根究柢，癥結還是香港的經濟太倚重地產和金融，所以地產一旦出現問題，金融隨即受牽連，連帶建築、法律、會計等相關行業都受到不同程度影響，香港經濟陷入危機。董建華不想看到地產業全面崩潰，只好說「八萬五」不再存在，推行已久的居屋計劃也得暫停。

李家超如果要解決市民的住屋困難，首先要糾正的，是避免香港經濟過分倚賴地產和金融，否則地產和金融一旦出事，什麼建屋大計都要擱置下來。但香港不倚賴地產和金融，可以靠什麼？其實歷任特首都看到過分倚重地產和金融的弊端、都說要發展新產業，但談何容易？

官員仍深信市場應主導一切

曾蔭權出任特首期間，不但沒有着意解決市民住屋困難，更被批評遲遲未有復建復售居屋，開拓土地亦欠積極，以致年輕人無法置業、社會積累怨氣。曾蔭權對解決市民住屋困難，為什麼這樣漫不經心？我看還是心魔作祟：曾蔭權是傳統政務官，深信「大市場，小政府」最適合香港，所以公營房屋不能與市場的功能重疊，居屋更不應搶去發展商生意。

此外，曾蔭權知道自己的支持主要來自商界和專業人士，他怎能容讓「負資產」捲土重來？由始至終曾蔭權擔心的，是復建居屋會推倒樓市，况且在他的理念裏，市場應主導一切（the market dominates all），政府不應干預市場，否則只會「好心做壞事」。曾蔭權的想法，看來過時，但今天政府的管理層，不少官員仍深信不疑。

政治任務花去梁振英不少時間精神

梁振英出任特首後，把解決市民住屋困難形容為政府政策的「重中之重」；梁振英本人，也着實努力覓地，但5年任期過去，建成的公屋數量比前任特首曾蔭權更遜色。為什麼？看來梁振英雖把解決住屋困難掛在嘴邊，但佔用他時間和精力最多的，應是與政治有關的任務，包括推行國民教育、安排2016年立法會選舉及2017年行政長官選舉，尤其是如何平息2014年「佔領行動」，已令他分身不暇。行政長官並非三頭六臂，梁振英花了這麼多時間處理政治危機，他怎有足夠心情和精力去解決市民的住屋困難？

李家超的政治任務會佔去他多少時間？李家超在競選宣言中，說「奠定穩固基石」是他要達成的任務，他也必須確保在「愛國者治港」下，香港的政治環境保持長期穩定，箭在弦上的是《基本法》第23條立法工作。不過，2019年修例風波造成的分化和撕裂，李家超絕對不能忽視，適當時候總要整理和疏導。也就是說，李家超仍要花上不少時間去處理他的政治任務，民生改善難成為他的「當務之急」。

林鄭月娥出任特首，隨即做的是成立土地供應專責小組，探討加快建設房屋的步伐。可惜的是，專責小組尚未完成報告，特首已推出她的「明日大嶼」方案，一下子掩蓋了專責小組後來提交報告所作的建議。到她任內最後一份施政報告，林鄭月娥提出兩個都會區的建設規劃；但在市民眼裏，發展藍圖猶如海市蜃樓，可望而不可即，市民不知道他們的住屋困難何時方有改善的曙光？

李家超在競選宣言中強調，他的政府在推行政策時必須有成果。那麼，在解決市民住屋困難方面，他可從過去幾任特首汲取什麼教訓？

（1）香港經濟短期內仍要依賴地產和金融，但房屋建設要盡量避免受到經濟波動影響；

（2）放棄「市場主導一切」的思維，否則房屋建設容易成為市場失效的犧牲品；

（3）解決市民住屋困難，應視為政府首要任務之一，是「奠定穩固基石」不可或缺的一環；

（4）房屋建設關係眾人福祉，政府不能閉門造車，把市民的迫切需要置之不理。

李家超必須明白，解決市民的住屋困難，並不單是一項民生議題，更是保持香港長期繁榮和穩定的重要措施。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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