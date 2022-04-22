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2022年4月22日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：制度自信還是過度自信？／文：葉蔭聰
聞風筆動：美國制裁限制開戶 競選辦現金交收捐款 ／文：李先知
周永新：房屋政策——李家超如何汲取教訓達成目標
何偉歡、羅金義：閒置土地不閒置 釋放空間發展太陽能
林智遠：港交所疫下申報安排僵化
曾志豪：李家超YouTube被禁 有方法反制嗎？
筆陣：制度自信還是過度自信？／文：葉蔭聰
【明報文章】新冠病毒可說是跟全世界政府開玩笑，無論是民主還是專權國家，無論是採取較寬鬆的與病毒共存還是執意清零措施，也被捲進各種麻煩甚至危機。
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