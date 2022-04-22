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葉蔭聰

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筆陣：制度自信還是過度自信？／文：葉蔭聰

【明報文章】新冠病毒可說是跟全世界政府開玩笑，無論是民主還是專權國家，無論是採取較寬鬆的與病毒共存還是執意清零措施，也被捲進各種麻煩甚至危機。

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