梁美芬：設旋轉門破公務員制度僵化

香港的公共行政管理制度是通才（generalist）制度；香港的政務官（AO）在大學畢業後就考進政府，很多一做就幾十年並退休，退休時一般在多個不同部門工作過，對政府運作有比較全面的了解，一定很熟悉政府的工作程序，但缺點就是一直只在政府的官僚文化下工作，缺乏在不同環境下要面對市場競爭的經驗。

香港吸納政務官的門檻其實是很高的，因此能踏進這門檻的畢業生都是同輩中非常優秀的人才，其工作及執行能力都不會低，且年輕人應該是要對大眾服務有熱情才報考政務官；所以，我們改革公務員制度，目標是要去蕪存菁，將優秀的人才留下，將不良的工作態度、避險文化、少做少錯、各自為政及部門之間的門戶之見撇除，特別在危機當前，要有團隊精神、愛國愛民的心與團隊的使命感。

公務員制度應認真考慮重設「旋轉門」機制（Revolving Door）。政府的「旋轉門」制度曾一度存在，後來據說因為政務官系統長期出現人手不足而停止了。「旋轉門」制度源於西方公共行政管理學說，主要是指人才在政府、企業、智庫之間跨界穿梭任職、雙向轉換角色的機制。20世紀70年代末，為提高公共管理的工作效率和專業化水平，西方國家興起新公共管理運動，強調政府向市場和企業學習，利用市場機制推動行政管理體制改革。從不同角度增強國家管理的科學性和專業性，對於暢通政府、民間及私人市場關係，推動社會進步，起到了積極作用。

不妨採通才專才複合制度

這種制度在許多不同的國家和地區推行，其中以美國最具代表性。美國政界、商界、學界精英，在不同身分間有旋轉機制，周期性地在政府內部更迭輪替，形成美國特色的「旋轉門」制度，配合以專才治國的理念。香港的公務員隊伍要打破制度僵化的局面，恐怕必須從法律、制度及人才的來源着手。

經歷多次大型危機事件後，公務員制度不妨更開放，去採取通才及專才（specialist）複合制度吸納人才，兩種人才在事業發展中可旋轉互補，互相啟發學習，將人才庫視野擴大。此外，香港的政治人才隊伍也逐步形成，一些有選舉前線經驗又有適合專長的政治人才，亦可以旋轉門方式加入政府，將來離開政府仍然可以繼續參加議會選舉。此外，一直在公務員系統工作的政務官亦可到內地政府部門工作一段時間，甚至實地到內地的山區工作；同時，政府必須鼓勵各局的公務員多到前線社區探訪，對民間疾苦多一些感受與體驗，令施政更「接地氣」。

良政善治在於人，完善構建具有香港特色的「旋轉門」制度，這關乎香港政治人才的質與量及香港政府的管治能力，更是促進「一國兩制」方針全面準確落實的重要基礎。

作者是華人學術網絡成員、立法會議員

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[梁美芬]