陳帆川：上海抗疫對香港的啟示

上海抗疫導致民不聊生，已非謠言，也不是國際媒體抹黑中國，而是連內地媒體都無法視而不見、不得不有限度地報道的社會問題。上海人在微博的投訴禁之不絕，遠在北京的市民都揑一把汗，開始囤積糧食和日用品，以免掉以輕心，重蹈上海人的覆轍。

回顧香港在第五波疫情爆發之初，全民強檢、禁足、局部封城等消息滿天飛。很多人認定香港將參照大陸做法，嚴厲封鎖，掀起一陣搶購潮；然而傳得沸沸揚揚的強檢最終懸崖勒馬，港府堅持動態清零，實際上走向群體免疫的路。如今香港未清零已率先放寬防疫措施，跟英美等國相似。雖然疫情無法杜絕，社交距離措施有可能再收緊，但經歷今波疫情後，香港對於防疫的態度只會愈來愈開放。

香港的防疫歷程跟英國類似，也是經歷恐慌、防疫失敗、催谷接種，然後與病毒共存。其實「清零」還是「共存」，撇開政治考慮，並無一刀切的對與錯，當局和民眾只能因時制宜。英國的「長新冠」仍影響過百萬人、香港的安老院舍淪為重災區，這些都是各自防疫政策所無法阻止的代價。

一國兩制優勢下 香港走出自己的路

中國的清零政策將民眾染疫代價減至最低，令全球驚訝，然而上海最近的遭遇，似乎為這鐵腕手段敲響警號。就在不久前，香港對於疫情來襲也是無所適從，醫療系統不勝負荷，市民扶老攜幼在醫院門外冒着寒風通宵輪候的畫面，很多人歷歷在目。然而無論是港府的態度、立法會議員的論調，以至香港市民的防疫習慣，都一直在調節，跟大陸城市雷打不動的政策大相逕庭。

「北上廣深超越香港」的論調談了很多年，及至香港疫情高峰之際，不少港人湧往大陸避疫，令很多人慨嘆時移世易，認定大陸城市的生活質素已超越香港。現在回看，恍如隔世，香港再次利用一國兩制的優勢，試行跟所有大陸城市截然不同的政策，走出一條自己的路。如果大陸城市能借鑑香港抗疫經歷，或許能將疫情對社會的衝擊減至最低。

事實證明，港人除了事事感謝中央之外，好好保存一國兩制的優勢，在關鍵時刻發揮獨特作用，可能才是對中國的最大貢獻。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]