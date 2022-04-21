李凱平：香港中醫藥發展3個基本策略

兩年多以來的5波疫情，香港中醫一直缺乏類似內地的中央統籌，且至今仍未能參與中、重度新冠患者的治療。其後中央援港抗疫中醫專家組組長仝小林來港視察中醫藥抗疫情况與工作，建議「香港健全政策保障體系，促進中醫藥更好發揮防疫作用；針對突發、大規模疫情，充實中醫藥部門的力量，健全中醫藥管理機構，進一步提高整體統籌與協調能力」，反映香港的中醫藥在法律制度、管理機構及資源分配等方面，都亟需大幅拆牆鬆綁，才可能令中醫藥在香港醫療體系發揮應有作用。新特首將於今年7月上任，回顧香港中醫藥發展的問題、參考內地中醫藥發展的經驗與未來計劃，筆者在此提出「一法、一局、一體系」建議，盼中醫藥在新一屆政府能見真正曙光。

「一法」——建立香港中醫藥法

2016年內地發布《中華人民共和國中醫藥法》，列明國家「實行中西醫並重的方針，建立符合中醫藥特點的管理制度」，內容包含中醫藥服務、中藥保護與發展、人才培養、科學研究、中醫藥傳承與文化傳播、保障措施（如財政預算、公營醫療保險制度、公營醫療收費等）及法律責任等範疇。針對目前香港中醫藥發展的困境，政府首先應積極訂立香港的中醫藥法，保證中醫藥在港的地位與發展；除了以上範疇，尚需就建立香港中醫藥管理局、中醫藥專業人員醫療責任保障、中西醫合作及病人轉介、中醫公私營交流合作等方面立法。

「一局」——成立香港中醫藥管理局

內地早於1986年已經成立國家中醫管理局，在各省市皆設有省市級的中醫藥（管理）局，使中醫藥工作具相當獨立自主的發展地位，相對地提高教育事業的開展、研究機構與醫療單位的發展和振興、訂立內地中醫藥發展有利且完善之政策。

該局職責包括：起草中醫藥法律法規及監督執行；擬定中醫藥（包括護理）人員的職務評定與執業資格標準及監督實施；中醫醫療、科研機構結構佈局與運行機制改革；監督中醫醫療、預防、保健、康復、護理及臨牀用藥等，及作業務指導；在國家教育方針指導下，組織擬定和實施中醫藥教育發展規劃，加強中醫藥人才培養、提高人才素質和專業水平等相關範疇的事宜。

目前香港有關中醫藥的管理與執行相關機構及委員會，零散分佈在食衛局、醫管局及衛生署等機構，中央統籌與協調能力不足，且這些組織機構均附屬在西醫為主導的管理體系下，於中醫相關政策制訂、資源分配與人員調配晉升上，都難以獨立自主，令香港中醫藥3年多以來，儘管已納入公營醫療體系，但與業界及市民期望相差很遠。

「一體系」——以中醫人才為本的中醫體系

本人於2020年1月29日《明報》發表了題為〈目前香港中醫發展最需要的是人才〉的文章，提及隨着香港中醫納入公營醫療體系及中醫醫院的建立，香港需改革中醫執業試和建立香港中醫人才培訓計劃及資歷架構，以提升中醫人才的要求；另外要重新規劃中醫公私營的定位、架構及人員比例，令中醫人才在公私營都得到最大發揮。

配合國家《「十四五」中醫藥發展規劃》，在公營方面，提升公營中醫人員的比例與素質，全力興建公營中醫醫院（目標為每1000人有0.68個牀位）、在公營醫院設置中醫科（目標為佔比86.75%）及增加公營中醫診所數目，設立中醫傳染病研究中心和定點醫院或診所，以建立高水平中醫藥培訓基地、加強處理危急重症與傳染病的能力為目標；在私營方面，仿照西醫「家庭醫生」，建立「一家庭、一中醫」概念，政府斥資設立中醫公私營交流平台，一方面在醫療保險、醫療券及成立基金等支持私營中醫醫療機構，另一方面令私營高水平中醫，能進入公營中醫醫療機構進行培訓及臨牀工作。

註1：2020年12月2日政府新聞公報，〈立法會十七題：中醫服務〉

註2：2019年3月2日食衛局局長網誌，〈醫療和環境衛生資源投放絕不手軟〉

作者是中醫診所暨教研中心前中醫服務主任

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[李凱平]