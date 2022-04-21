鄧鍵一：網絡環境是否令人難以包容異見？

圍繞「迴音谷效應」，連帶一個更重要的問題是，人們接觸到不同政見的時候，是否能夠包容異議者表達己見，而多元社會正是民主制度得以有效運作的要素。就兩者的關係，邏輯上有兩個可能：人們在不同場合經常遇到不同意見，知道社會往往有多樣聲音，因此更加包容其他看法；另一個可能是，頻繁曝光的另類意見，令人們感到煩厭，因此更抗拒異議者公開發表意見。

較多在網上接觸不同觀點者 包容度較低

為了探討上述問題，筆者以去年底透過全港電話問卷調查所得的數據（樣本數目1066，回應率39%），分析人們在日常生活，及在網上遇到其他觀點的頻率，跟他們有多包容其他政見的人公開發聲的關係。

以下主要分析問卷調查中的3條題目：（1）「你在日常生活中，有幾經常接觸到跟自己觀點不同的意見？」；（2）「你在網絡上有幾經常接觸到跟自己觀點不同的意見？」；（3）「跟你政見不同的人公開發表政見，你會不會覺得厭惡？」（分數愈高即愈不厭惡，也可以說是政治包容度愈高）

圖1是圖像化迴歸分析的結果（註）。結果顯示，較多在網上接觸到不同觀點的人，會比較厭惡異議者公開發表政見（圖1紅色實線），也可以說，他們對不同政見的人包容度較低。至於在日常生活接觸不同觀點的多寡，跟政治包容度則未達到統計上的顯著關係（圖1灰色虛線）。這個結果背後，涉及不同環境下碰到不同政見的結果。

互聯網本身是一個「高選擇環境」，加上社交媒介演算法的影響，人們可能習慣了接觸同溫層的言論。另外，網上討論時事的禮儀和規範，有時會比線下環境寬鬆，容易出現令人覺得被冒犯的言論，影響到人們對不同政見的包容度。至於在日常生活碰到的不同政見，可能來自家人、同事、同學、朋友等等，環境比較多樣。

比較互聯網和線下日常生活，兩者其中一個分別在於，後者很多時是難以迴避的。尤其是，如果家人及緊密工作的同事跟自己持不同政見，卻喜歡高談闊論，如果要避免直接衝突，很多時候唯有接受現實，學習跟不同政見的人相處。

網上線下言論環境互相影響

換句話說，人們在網上和線下都有機會碰到不同政見的言論，而兩者可以是截然不同的環境。更重要的是，這兩種言論環境會互相影響。從圖2所見，在日常生活經常碰到異議的人，當他們在網上也經常遇到異議，政治包容度會比較高（圖2綠色實線）。相反，在日常生活較少遇到異議的人，當他們經常在網上遇到異議的時候，政治包容度會較低（圖2藍色虛線）。也就是說，雖然日常生活中碰到異議的多與少本身不會影響人們的政治包容度，它卻有調節作用，可以影響到人們怎樣看待在網上公開發表跟自己立場相異意見的人。

不經意的公民教育

回到互聯網與公共討論的關係，過去多年來，很多人關心社交媒介的環境令人傾向接收來自同溫層的意見，會影響政治包容。從本文的分析結果來看，這的確是值得憂慮的。然而，我們日常生活身處的討論環境，同樣是關鍵因素。在社會氣氛對立的時候，間中有人會投訴家人、同事或其他身邊的人跟自己政見不同，十分難受。但不經意地，這成為了公民教育的部分，即使過程可能不愉快，卻足以令人切身感受到，多元社會往往有很多人政見跟自己不一樣。當他們在網上碰到異議的時候，也可以包容看待。

註：控制變項包括性別、年齡、教育程度、家庭收入、出生地、接收電視新聞的時間、接收報章新聞的時間、接收網媒新聞的時間

作者是香港恒生大學社會科學系助理教授

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[鄧鍵一]