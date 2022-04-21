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張志剛

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筆陣：《可避免的戰爭》／文：張志剛

【明報文章】澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）剛剛出版了新書《可避免的戰爭》（The Avoidable War），並在亞洲協會舉辦了線上研討會，介紹新書的內容。

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