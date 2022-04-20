陳志豪：李家超的重要優勢

論資歷，李家超在警隊由見習督察一直升至警務處副處長，其後擔任保安局副局長、保安局長、政務司長，歷任多個政府職務，由基層做起，層層遞進，一步一腳印，對於行政機關的運作十分熟悉，行政及領導經驗豐富，才能早已得到認證。說實話，香港的警隊人數多達約3萬，政治任命官員也眾多，李家超擔任公職人員數十年，如非真材實料，是不可能一路過關，晉升至政務司長的高位。40多年的公職生涯，便是對李家超的最大肯定，他是經歷過槍林彈雨、大浪淘沙淘出來的幹練精英。

論人和，李家超出任政治委任官員，尤其是擔任政務司長以來，一直與愛國陣營保持友好聯繫，公開或非公開的交流互動其實不少。難得的是，不少愛國陣營中人認為李家超並沒有藉工作關係拉幫結派，沒有着意建立自己的班底，工作上也沒有展現出強烈的個人企圖和排他性。正是這種「不爭」、「與人為善」的作風，以及個人的親和力，反而讓李家超能夠融入不同圈子，凝聚更大範圍的人，為更多的人接受。

論政治忠誠，過去幾年，在境外勢力的策動，以及本地破壞勢力的衝擊下，香港的管治和法治遭受到嚴峻的考驗。在社會衝突最激烈的關頭，由李家超帶領的紀律部隊始終守在一線，與破壞勢力正面對抗，成功穩住了局勢。2020年，中央制定實施《港區國安法》，李家超擔任香港特別行政區維護國家安全委員會成員，由保安局直轄領導的香港警察嚴正執法，忠實履行維護國家安全的責任，拘捕多名涉危害國安分子，促使反對陣營瓦解，粉碎了反中亂港勢力策動「顏色革命」的圖謀。2021年，中央推動落實「完善香港選舉制度」，李家超出任香港特別行政區候選人資格審查委員會主席，負責審查並確認選舉委員會委員候選人和立法會議員候選人資格的工作（註），成功堵塞反中亂港勢力滲透香港政治體制的空間。

資歷、人和、政治忠誠都夠班

經過過去幾年的考驗，李家超及香港紀律部隊深刻展現了對國家的忠誠和對法治的承擔，在維護國家安全方面更有突出成績，建立了強大的威信，備受中央及愛國陣營高度肯定。李家超宣布參選行政長官後，愛國陣營積極響應，團結支持，踴躍主動提名，更幾乎沒有雜音，便是最好的體現。倘若李家超能夠順利出任行政長官，憑藉其堅實的威望，將更能夠團結凝聚社會各界的力量，強化行政主導，提升行政效率及管治效能，帶領香港解決實際問題，改善近年特區政府權威不夠、施政「議而不決，決而不行」的疲軟狀况，為香港開創新局面。

註：行政長官候選人方面，因李家超辭職參選，由財政司長陳茂波擔任資審會主席，並裁定李家超提名有效

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

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[陳志豪]