任建峰：港人的種族歧視盲點

首先，看來在族裔歧視、族裔平等問題上，港人的普遍態度是不分「藍」與「黃」。典型「藍絲」偏向看得較純粹，他們就是看不到用華人「塗黑」扮演一名用巫術的菲傭，為何會令一眾外傭感到受傷害。至於「黃絲」，縱使有小部分對無綫這樣做發表反對言論，但更多的都是認為這個角色與其選角、造型沒有問題，甚至嘲諷一群批評者為「左膠」，受他們不太喜歡的「黑命貴」（Black Lives Matter）等運動影響致「壞上腦」。

第二，在討論這議題時，不少港人都好像堅信，只要演出者、製作者主觀上認為自己沒有種族歧視之意，就已經足夠；如果有社會人士（包括少數族裔）就算知道演出者、製作者是無意，都還感到被冒犯，就一定是他們太敏感、太小器，或對港人不夠了解。老實說，港人普遍對種族歧視問題有這種態度，並不止於他們就《金宵大廈2》事件的看法。從多年來身邊認識、來自不同社會背景的港人身上看到，不少港人就算是用了種族歧視用詞而令少數族裔受傷害，都只會認為是少數族裔的反應有問題。

第三，有不少社交媒體言論提到，以前香港有不少電視節目、電影都有類似情况，但又不見得有人會投訴。其實，說這些話的人有沒有想過，以前的這些情况，都會令少數族裔感到受傷害，只是當年社會氣氛令他們不太敢公開表達意見？而就算以前真的是無人投訴，難道本地與國際社會對各種問題的看法，不能隨時代變遷而改變嗎？如果只執著「以前大家都覺得無問題」，難道古代接受世上有奴隸，現在我們仍應接受嗎？

角色、造型、故事有「隨意種族歧視」之嫌

第四，不少為《金宵大廈2》事件開脫的論述都會聲稱，基於劇集帶有疑幻成分，有巫術環節很正常；而因有關角色要由黑變白，所以選角、造型亦沒有什麼問題。我偏向相信，無論是劇集製作團隊，或以這些言論為其護航的港人，未必是有意歧視任何人。但當劇集透過一個菲傭角色去演出這些情節時，大家又有否想到，社會已不停有各種「外傭落僱主降頭」的無稽說法？而在各範疇上，又總會把較白皮膚視為比較黑皮膚優勝？換句話說，有關角色、造型、故事，正正有意無意地鞏固了一些對外傭的負面刻板形象（stereotype），而帶着「隨意種族歧視」（casual racism）之嫌。

整體來說，《金宵大廈2》事件中本地民間輿論所帶出的，就是港人普遍對各層面種族歧視問題的盲點。若港人仍有意把我們的家園打造成一個國際城市，就必須正視、反思這些盲點。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師

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[任建峰]