鍾志源：復課安排須顧及兒童發展學習權

若教育局覺得這些「無罩活動」對發展中的學童是非常重要，就算將他們放入這一個高風險的設定下都要進行的話，那麼為何沒打針的學童被剝削這麼重要的發展學習權呢？由1994年起已適用於香港的《兒童權利公約》列明，兒童有發展權，即每名兒童皆有權接受教育、享受閒暇、文化活動及娛樂，上述安排有否構成限制學生的發展權呢？

僅准已打針學生除罩活動 致差別待遇

為保護未打針的同學，他們不能在校除罩一起上這些課，但在公平的學習權利下，教育局是需要公平地以其他形式，提供學習機會給未打針的學童，例如要求學校提供網上課外活動，讓未打針學生也學習到對所有學童都同樣重要的內容。教育局可限制未打針學生不能在校參與「無罩活動」，但不能禁止他們在家上相關內容的網課，更要規定學校須提供公平學習機會給他們，這確是關乎到兒童權利公約內列明的發展學習權利的。

如果這些除罩活動，不是重要到必須在疫情嚴峻下仍進行，我建議為了保護已打針的學童，教育局應停止這些高風險的除罩活動，亦免得製造出他們享有參與「無罩活動」的特權，形成待遇差別。教育局副局長蔡若蓮曾說：「如果同學咁熱切想參與（課外活動），健康情况亦許可，為何不打針？」她的回答內容已變相成為一個誘因：想參與課外活動，你打了針就可以出席！但如前所述，這是將一群已打了針的同學，放在一個高風險環境裏，以此作為叫學童打針的誘因，這實在是不能接受的。

務必留意學童心理 避免不愉快經驗

除了涉及學童的發展學習權利外，此安排亦可能會在學童間出現不良影響，包括可能引起學童之間比較，加上未打針會被限制課外活動，予人一種與「懲罰」掛鈎的感覺，學童會容易因在學習待遇上有差別而提問「這是在懲罰我嗎」、「這是我做錯了嗎」等等，繼而產生負面情緒。此外，學童間亦難免因有「分別」而出現「開玩笑」，容易引發言語欺凌，取笑被禁止上課餘活動的同學。

以上種種情况，最後會引伸至學童產生自卑感、孤立感及羞恥感。因此學校在實施安排時，務必要公平及留意學童的心理因素，需令學生及家長明白，相關安排是為了保障各人健康，避免衍生不愉快的學習經驗。

愉快的學習經驗是激發學童自主學習的基礎，能夠愉快學習，便較易產生學習興趣和動機，讓學童更主動和積極學習，培養出「自主學習」。反之，不愉快的學習經驗最終會影響到學童的學習動機，對學習變得消極，繼而產生抗拒。在疫情新常態下，這一代學童在學習、社交和精神健康上皆承受不少挑戰和影響，深盼迎來的復課安排，能令學童的學習和成長發展重回正常軌道。

作者是迦密聖道中學校長、香港輔導及心理學會副會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鍾志源]