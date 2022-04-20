劉銳紹：了卻君王天下事 陶潛心遠地自偏──特首選舉的民間另類觀察

（1）一人參選的有趣效果

──普羅大眾不關心特首選舉，早是毋須諱言的事，皆因從來無緣參與。雖然如此，市民在過去歷屆特首選舉中仍可找到有興趣的話題，作壁上觀，「剝花生」、看比試，雖不算交鋒，但也算蜻蜓點水式的交手。不過，這次特首選舉，結果預知，過程也缺乏市民的關注點，成為「不正常（指理應關心而不關心）中的正常（指市民有理由不關心）」。

──建制派也說「公平」了。有建制派朋友對我說：市民一直埋怨「冇得揀（指失去投票權利）」，對他們不公平；但如今建制派也「冇得揀（指失去選擇權利）」，從這個角度看，大家都「冇得揀」，不是「公平」了嗎？這是他們的黑色幽默。但更幽默的是，他們的心理質素很強，馬上可以化悲為樂，全情投入，皆因他們即使「冇得揀」，但也可作「沾邊式」的參與，從中尋求發展機會。這就是他們與普羅大眾不同之處。

──李家超參選後，仍未拿出政綱。從好的角度看，這是因為要把政綱寫得更好，更符合實際需要。從另一角度看，政綱如何並不重要，因為任何政綱的關鍵是看日後落實的效果。此外，中央的治港政策已是政綱的底稿，關鍵是怎樣落實具體政策而已，怎能說沒有政綱？問題只是政綱在多大程度上符合民意而已。

──這些有趣的現象，將進一步遏抑和降低市民關心政治議題和前景的意欲，因為「關心有何用？」這也許是官方的期望，市民少關心，即「少了阻力」。不過，這同樣會導致決策失明和失靈的可能，致令官民的隔膜加大。

（2）未來工作主次是否合乎實際？

──《基本法》第23條、國家安全教育等相關內容，已是呼之欲出。4月15日是「全民國家安全教育日」（在今年剛好也是復活節的「受難日」），內地把香港排在「國安鬥爭」的首位，已是去年中共的「第三份歷史決議」中確定的，反映官方認為香港形勢最為複雜，難以完全掌控，所以必須加大力度。

我從來不否定這些需要，但關鍵是必須恰如其分，而且不能急風暴雨，否則適得其反。眼前可見，官方煞有介事，民間霧裏看花。經驗證明，即使官方進行傾盆大雨的教育，但客觀效果是「你有你講，我有我擋；你可準備，我可迴避；形式跟你，心裏騙你」。這種情况在內地也是如此。官方是否要思考一些更有實效的方法呢？

──通關，確是當前一大重點。不過，先與國內通關，還是先與國際通關？卻可能引發政治態度的問題；後者可能被視為「政治不正確」。其實，這涉及一個問題：內地和香港能否一起靈活處理？有些事情可以一面講求形式，一面講求實效。記得兩岸同時要求加入世界貿易組織時，台灣方面準備較為充足，但大陸必須先於台灣加入世貿；當時兩岸關係不像今天惡劣，雙方跟世貿保持溝通，結果是大陸只比台灣早一天獲准加入（正式加入的日期也只是早21天），成為第143個成員，而台灣則是第144個成員。

──政府架構和公務員效率的問題。這方面的意見紛陳，在此不贅。不過，香港回歸至今，內地政治文化的影響路人皆見，演變為公務員能否適應的問題。按內地的政治文化，要求公務員也要講政治、懂政治，高級官員更要成為中共黨員。這些在香港目前仍不是強制的要求，因為還要考慮國際影響。

不過，據公務員事務局資料，2021至22年度截至12月（即9個月），共8274名公務員離職，其中2809人辭職，辭職率是回歸後最高。至於原因，各有解讀，但離不開政治和工作壓力等問題，官方必須關注。如果公務員隊伍不穩，將會影響施政實效，並引致更多官民矛盾。

──更重要的是疫情過後的經濟問題。簡單如怎樣為疫情埋單？有些帳目是必要開支，無法迴避，但這盤帳如何令市民舒服？也是重要內容。這涉及日後市民是否願意跟政府配合，還是被動和無奈接受的問題。

此外，老百姓難以影響宏觀政策，但更關心微觀的事項，例如未來的稅務和收費項目會否增加？都是直接牽涉民生和社會穩定的事務，必須早為之計，避開矛盾。

（3）關注無形的政治成本和虛耗

這些問題表面虛無，但卻實在；於此只作點題，引起思考。

──官方的鬥爭意識應放在哪個範疇？毛澤東說：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。」（見〈中國社會各階級的分析〉）但這個問題已出現很多混淆，須細心檢視，總不能簡單地重複蔣介石當年的「攘外必先安內」。

──民意對官方政策如果進一步向着「慢回應、冷處理、被動接受以至不接受、潛怒和暗抗」發展，官方應如何避免這種實質的「躺平」？當然，這是有能力的市民的自由選擇，但肯定影響官方的如意算盤。

──眼前的最佳效果，是相安無事。既然已有不少精忠之士效力，「了卻君王天下事」，那就不妨接受和尊重民間自願的「躺平」（內涵與官方不同）。與其採用運動式的方法，動員市民響應官方政策，倒不如讓更多「陶潛心遠地自偏」，以免平添風波。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]